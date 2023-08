Transavia lance une nouvelle liaison depuis Lyon et Nantes

Article publié le 23 août 2023 par David Dagouret

La compagnie du groupe Air France lance une ligne vers Le Caire depuis Lyon et Nantes.

Transavia a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison pour son programme d'hiver 2023-2024. La filiale low-cost du groupe Air France lance donc 2 nouvelles routes internationales vers Le Caire depuis ses bases de Nantes et Lyon.

La liaison entre Nantes et Le Caire sera opérée à raison d'un vol par semaine (le vendredi) à partir du 22/12/2023. La ligne entre Lyon et Le Caire sera quant à elle opérée à raison deux vols par semaine (le mardi et vendredi) à partir du 22/12/2023.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis d’élargir notre réseau au départ de nos bases nantaise et lyonnaise. L’Egypte est un marché phare pour Transavia et une destination incontournable en hiver. Nous serons la seule compagnie à opérer des vols sur ces 2 routes. Nos clients pourront donc profiter d’une offre low-cost de qualité pour rejoindre la capitale cairote et ses fabuleuses pyramides."





Sur le même sujet