United est la première compagnie aérienne américaine à introduire le marquage en braille dans ses cabines

Article publié le 24 août 2023 par David Dagouret

Les premiers avions disposant de signalisation en braille sont déjà en service.

United est la première compagnie aérienne américaine à introduire le braille à l'intérieur de ses avions, ce qui permettra à des millions de voyageurs malvoyants ou non-voyants de se déplacer plus facilement et de manière autonome dans la cabine. Selon le ministère des Transports, environ 27 millions de voyageurs en situation de handicap ont pris l'avion en 2019.

La compagnie a déjà équipé une douzaine d'avions de marquages en braille pour les rangées individuelles et les numéros de siège, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur des toilettes. United prévoit d'équiper l'ensemble de sa flotte de grandes lignes de marquage en braille d'ici à la fin de l'année 2026.

Outre l'ajout du braille, United collabore avec la National Federation of the Blind (NFB), l'American Council of the Blind (ACB) et d'autres groupes de soutien aux personnes en situation de handicap pour explorer l'utilisation d'autres aides tactiles facilitant les déplacements dans la cabine, telles que des lettres en relief, des chiffres et des flèches.

Linda Jojo, vice-présidente exécutive et directrice de la clientèle chez United a déclaré : "Trouver son siège dans un avion ou se rendre aux toilettes est une évidence pour la plupart d'entre nous, mais pour des millions de nos passagers, cela peut s'avérer difficile de le faire de manière autonome. En ajoutant plus de signalisation tactile dans nos cabines, nous rendons le voyage plus inclusif et accessible, et cela est bénéfique pour tous."