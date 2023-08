Vietnam : l’exemption de visa passe de 15 à 45 jours

Article publié le 24 août 2023 par David Dagouret

Cette exemption concerne les ressortissants de 13 pays dont la France.

Depuis le 15 août 2023, la période pendant laquelle les visiteurs touristiques peuvent séjourner au Vietnam sans avoir besoin de visa passe de 15 à 45 jours. Le gouvernement vietnamien a ainsi décidé d’augmenter la durée des séjours temporaires sans visa pour les citoyens de 13 pays, dont la France. Une aubaine pour les voyageurs se rendant au Vietnam, qui bénéficient désormais de plus de temps pour découvrir les régions du pays, grâce aux 22 destinations desservies par des vols domestiques de Vietnam Airlines.

Le gouvernement vietnamien vient d’officialiser la prolongation de la durée du séjour temporaire pour les ressortissants de 13 pays, passant de 15 à 45 jours. Cette réforme, établie dans le cadre de la Résolution n° 128/NQ-CP du 14 août 2023, concerne l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande et la Biélorussie.

Dès l’entrée sur le territoire, cette nouvelle période prolongée est appliquée, indépendamment du type de passeport, de la raison ou du mode d’entrée. Les voyageurs doivent toutefois remplir les conditions prescrites par la loi vietnamienne.

Cette nouvelle réforme a pour but de promouvoir encore plus le tourisme dans le pays, tout en assurant le respect des réglementations nationales. Les visiteurs à destination du Vietnam peuvent désormais prévoir de visiter plusieurs régions du pays, grâce aux liaisons domestiques du réseau Vietnam Airlines et ses 22 villes desservies. Pour rappel, la compagnie opère en vol quotidien entre Paris et Hanoi et jusqu’à 4 vols hebdomadaires de Paris à Ho Chi Minh-Ville (hors vols en partage de code avec Air France).

