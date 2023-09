Air Legend 2023 : la Forteresse Volante fait son show

Article publié le 10 septembre 2023 par David Dagouret

La seule Forteresse Volante, en état de vol en Europe, a été présenté pour la première fois lors du meeting de Melun.

L'édition 2023 du Air Legend de Melun-Villaroche a proposé un avion mythique de la seconde guerre mondiale, un Boeing B-17 Forteresse Volante.

Ce B-17 Flying Fortress G-BEDF est surnommé "Sally B" et est désormais le dernier B-17 en état de vol en Europe. Il est basé au Royaume-Uni d’où il vole régulièrement lors de spectacles aériens, de défilés aériens commémoratifs et d’événements en souvenir de l’USAAF en Europe. Depuis 1982, Sally B est exploité par Elly Sallingboe de "B-17 Preservation" avec l’aide d’une équipe dévouée. Le Sally B est entretenu par le chef mécanicien Peter Brown et son équipe de bénévoles, et piloté par des pilotes professionnels bénévoles et expérimentés.

De nombreuses personnes avaient fait le déplacement pour voir ce superbe appareil. Il s'agit de sa première présentation lors du meeting Air Legend de Melun-Villaroche et nous espérons revoir cette Forteresse Volante rapidement.

Vous pouvez également voir un B-17 au Musée de l'Amicale Jean-Baptiste Salis à l'aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais mais le B-17 "The Pink Lady" n'est plus en état de vol. Nous avions pu visiter cette Forteresse volante, pour revoir l'actualité cliquer sur le lien : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2012/05/meeting-de-la-ferte-alais-b-17-la-forteresse-volante

