Air Legend 2023 : La Team Fly & Fun

Article publié le 11 septembre 2023 par David Dagouret

Cette patrouille effectue des présentations lors de meeting, mais propose également des vols d'initiation solo ou en patrouille.

La patrouille Fly & Fun est basée sur l'aérodrome de Reims-Prunay (LFQA) et elle évolue sur L39 Albatros qui est un avion d'entraînement militaire construit par la firme tchécoslovaque Aero Vodochody. L'Albatros est motorisé d'un moteur ukrainien Ivtchenko-Progress AI-25 de 1700 kg de poussée. Le L39 est un appareil mesurant 12,13 m de long, une envergure de 09,46 m pour une masse maximale de 4700 KG. Le cockpit du L39 peut recevoir deux pilotes en tandem disposant de sièges éjectables. L'appareil peut voler jusqu'à la vitesse de 910 km/h. Les ailes contiennent des réservoirs de 100 litres chacun.

Cette patrouille était présente au Air Legend avec trois L39 Albatros arborant une livrée bleue et immatriculés LX-MIK, LX-STN et ES-TLB. Les trois appareils Albatros ont effectué une démonstration en vol vraiment agréable à regarder.

La Team Fly & Fun évolue au sein de la Société des Ormes qui a également des activité de vols d’initiation dans lesquels on retrouve des vols d’initiation solo et des vols d’initiation au vol en patrouille, une école pour la formation de pilote à la qualification sur L39. Cette société a été fondée par Michel Soutiran qui fût le premier pilote à faire voler un L39 en France il y a plus de 20 ans.

Comme indiqué ci-dessus, la Team Fly propose des vols d'initiation solo ou en Patrouille pour ceux qu'ils rêvent de voler à bord d'un avion de chasse. Vous serez accompagnés dans cette aventure par l'un des pilotes de chasse ayant volé sur Rafale et Mirage. Après l'essai d'équipement de sécurité, vous assisterez à un briefing détaillé de la mission où sera abordé l’enchaînement des procédures et des figures de voltige. Précisons qu'un certificat médical vous sera demandé.

Les vols d'initiation durent 30 minutes ou 45 minutes et vous aurez l’occasion de découvrir la région Champagne en basse altitude et à haute vitesse avant d’exécuter des évolutions de combat. Pour plus d'information : https://www.flyandfun.fr/

Aeroweb-fr.net se déplacera dans les mois à venir à l'aérodrome de Reims-Prunay pour découvrir en vol la patrouille Fly & Fun.

