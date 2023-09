Airbus Helicopters et PHI Group signe un accord pour l'achat d'H175 et H160

Article publié le 20 septembre 2023 par David Dagouret

Cet accord porte sur l'acquisition de 20 hélicoptères H175 et 8 H160.

Airbus Helicopters et PHI Group (PHI) ont signé un accord qui comprend des engagements pour 20 hélicoptères H175 et 8 H160 pour servir le marché de l'énergie dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Ces 28 hélicoptères permettront à PHI de mieux répondre aux besoins croissants du marché de l'énergie en matière de transport offshore. Ces engagements se composent de commandes fermes et d'options d'achat que PHI pourra exercer pendant la durée de l'accord-cadre.

PHI soutient l'industrie de l'énergie depuis 74 ans. Aujourd'hui, PHI exploite plus de 200 hélicoptères dans le monde entier, au service d'un certain nombre de marchés, notamment ceux de l'énergie et de l'aéro-médecine. La flotte Airbus de PHI se compose d'hélicoptères de la famille H125, H135, H145, H160 et H175 - le H175 étant la dernière nouveauté.

Scott McCarty, PDG de PHI Group a déclaré : "PHI s'efforce d'être le chef de file de l'industrie en exploitant la flotte d'hélicoptères la plus sûre et la plus fiable. Cet accord s'inscrit dans le cadre de notre stratégie plus large visant à introduire de nouvelles technologies dans un secteur qui a connu une forte reprise après des années de sous-investissement. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat avec Airbus alors que nous nous préparons à mettre ces appareils en service auprès de nos clients dans le monde entier".

Bruno Even, PDG d'Airbus Hel a déclaré : "Nous sommes fiers de notre partenariat avec PHI, une entreprise reconnue dans l'industrie pour son leadership en matière d'innovation et de sécurité. Nous les remercions d'avoir renouvelé leur confiance dans le H160 et d'avoir ajouté le H175, pour leurs missions à long rayon d'action, à leur flotte croissante. À une époque où la sécurité des passagers, la compétitivité économique et l'efficacité énergétique sont essentielles pour conquérir n'importe quel marché, le H160 et le H175 sont des options fiables pour les années à venir et nous nous réjouissons de soutenir leurs opérations dans le monde entier".

