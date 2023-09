French bee recrute des pilotes de ligne

Article publié le 12 septembre 2023 par David Dagouret

Une session de recrutement se tiendra à Lyon le 06 octobre prochain.

French bee, compagnie française long courrier du groupe Dubreuil, souhaite renforcer ses équipes de PNT (Personnel Navigant Technique). A cette occasion, la compagnie organise dès le mois de septembre 2023 un Pilot Road Show : 4 sessions de recrutement et d’échanges en France et en Europe pour découvrir les opportunités professionnelles et s'imprégner de la culture d’entreprise de la compagnie.

Les pilotes de lignes qui souhaitent rejoindre French bee devront répondre aux critères suivants :

EASA ATPL

Minimum 1000 heures de vol sur avion CS-25

Passeport de l'UE ou permis de travail dans l'UE

Certificat médical de classe 1 en cours de validité

Niveau d'anglais OACI 4 ou plus.

Cette tournée européenne prévoit pour le moment 4 escales :

Madrid, le 11 septembre 2023, à partir de 10h à l’hôtel Melia Barajas

Berlin, le 3 octobre 2023, à partir de 10h à l’hôtel Steingenberger Airport Berlin

Lyon, le 6 octobre 2023, à partir de 10h, hôtel NH Lyon

Barcelone, le 20 octobre 2023, à partir de 10h, hôtel Hyatt Regency Barcelona Tower

Dalila Hammou, Directrice des ressources humaines chez French bee a déclarée : "Le Pilot Road Show est une forme de job dating qui nous permet d'aller à la rencontre de candidats aspirant à devenir pilotes A350 dans différentes villes d'Europe. Ces quatre événements présentent une réelle opportunité de nous présenter aux pilotes européens qui souhaiteraient rejoindre French bee et d'échanger avec eux. C'est un rendez-vous que nous attendons avec impatience !"