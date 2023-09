Maldivian commande des ATR

Article publié le 25 septembre 2023 par David Dagouret

La commande ferme porte sur deux ATR 42-600.

La compagnie aérienne nationale des Maldives, Maldivian et ATR, ont signé une commande ferme portant sur deux ATR 42-600. Ces nouveaux appareils rejoindront la flotte régionale existante de la compagnie aérienne, qui compte déjà deux ATR 72-600 et un ATR 42-600, afin de remplacer des turbopropulseurs d’ancienne génération.

Ces appareils seront équipés de moteurs PW127XT.

Mohamed Mihad, Directeur général de Maldivian, a déclaré : "Nous avons intégré nos deux premiers ATR à notre flotte en janvier 2023, et nos passagers louent déjà le confort et la modernité de leur cabine, ainsi que la fiabilité des services que nous proposons. En tant que référence dans le domaine de l’aviation régionale, aussi bien en termes d’efficacité financière que d’émissions de CO2, la série ATR -600 constitue un outil précieux pour nous développer de manière responsable, tout en offrant un accès rapide aux services essentiels et en maintenant des liens majeurs pour les habitants de l’archipel et les touristes."

Nathalie Tarnaud Laude, présidente exécutive d’ATR a déclaré : "Pour moderniser sa flotte et maintenir les liaisons indispensables qu’elle propose aux communautés locales, Maldivian a, une fois encore, choisi d’investir dans les avions régionaux les plus faibles en émissions du marché et la référence absolue en matière de coûts d’exploitation. Avoir une flotte mixte composée à la fois d’ATR 42-600 et d’ATR 72-600 garantira flexibilité, fiabilité, confort et rentabilité à Maldivian sur les plus petites liaisons. Les passagers de Maldivian bénéficieront d’avions à la pointe de la technologie, qui leur fourniront une connectivité responsable et abordable pendant de nombreuses années."





