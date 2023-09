Overland Airways reçoit son premier E175

Article publié le 29 septembre 2023 par David Dagouret

La compagnie nigériane doit recevoir deux autres Embraer E175.

La compagnie aérienne nigériane Overland Airways a reçu le premier de ses trois nouveaux E-Jets E175. Le transporteur ouest-africain, qui existe depuis vingt ans et qui est affilié à la Landover Aviation Services Company, dispose également d'options pour trois autres appareils.

La compagnie, qui opère à la fois des vols réguliers et des vols charters, prévoit d'utiliser les E175 bi-classes de 88 places pour augmenter sa capacité sur les lignes intérieures et développer ses services vers les villes régionales. Les nouveaux appareils viendront compléter la flotte actuelle de la compagnie, composée uniquement de turbopropulseurs

Stephan Hannemann, responsable de la région Afrique et Moyen-Orient pour l'aviation commerciale a déclaré : "La livraison du premier nouvel E175 d'Overland marque le début d'un chapitre passionnant pour la compagnie aérienne et Embraer. Le Nigeria représente l'un des marchés de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde ; Overland et Embraer s'engagent à soutenir son succès continu avec une gamme de produits parfaitement adaptée pour développer la connectivité à travers l'Afrique de l'Ouest".

