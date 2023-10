Air Tanzania prend livraison de son premier Boeing 737 Max

Article publié le 16 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne d'Afrique de l'Est est le premier transporteur en Afrique à recevoir le modèle 737 Max 9.

Boeing et Air Tanzania ont célébré l'arrivée du premier monocouloir 737 Max. La compagnie aérienne d'Afrique de l'Est est le premier transporteur en Afrique à recevoir le modèle 737 Max 9, car elle vise à répondre à la demande croissante de voyages en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe et en Inde.

Air Tanzania exploite actuellement un service commercial à travers l'Afrique et vers des destinations en Asie avec une flotte qui comprend deux 787-8 Dreamliners et un 767-300 Freighter. Depuis sa livraison en juin 2023, le 767-300 Freighter a permis de résoudre des problèmes de fret critiques en Afrique. La compagnie aérienne a commandé un 787-8 supplémentaire.

Ladislaus Matindi, directeur général d'Air Tanzania a déclaré : "L'acquisition de notre premier Boeing 737 Max 9 marque une étape importante pour Air Tanzania, un événement capital qui fait écho à l'esprit des Ailes du Kilimandjaro. Cet avion de pointe nous permet de tenir notre promesse d'offrir une expérience extraordinaire à nos clients. Alors que nous atteignons de nouveaux sommets, Air Tanzania renforce les capacités de sa flotte et illustre son engagement, tout en exprimant sa gratitude à Boeing, qui est un partenaire inestimable dans la réalisation de notre vision."

Anbessie Yitbarek, vice-président de Boeing chargé des ventes commerciales et du marketing pour l'Afrique a déclaré : "Aujourd'hui marque une étape importante pour Air Tanzania avec la livraison de son 737 Max, qui est parfaitement adapté pour relier la compagnie aux principaux marchés d'Afrique, en lui offrant une capacité et une flexibilité accrues sur l'ensemble de son réseau. Le 737 Max 9, grâce à sa polyvalence et à son efficacité énergétique, permettra à Air Tanzania d'ouvrir de nouvelles perspectives et d'étendre son réseau."

Sur le même sujet