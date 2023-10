Air Transat dévoile son programme pour l’été 2024 au départ de la France et de la Belgique

Article publié le 15 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie offrira au plus fort de la saison jusqu’à 66 vols directs par semaine au départ de la France vers le Canada.

Air Transat a présenté son programme de vols pour l'été 2024 au départ de la France et de la Belgique. Cette programmation témoigne d'une reprise significative : au plus fort de la saison, la compagnie proposera jusqu’à 66 vols directs par semaine entre la France et le Canada ainsi que 4 vols directs par semaine au départ de Bruxelles vers Montréal.

À destination de Montréal, la compagnie aérienne proposera au plus fort de la saison 55 vols directs par semaine depuis la France, ainsi que 4 depuis la Belgique. Cela permettra, entre autres, d’assurer une présence quotidienne depuis Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris.

Du côté de la ville de Québec, la compagnie bonifie d’une fréquence supplémentaire son service au départ de la Ville Lumière, portant à quatre le nombre de vols directs offerts chaque semaine.

Au départ de Bâle-Mulhouse, Air Transat proposera 2 vols par semaine vers Montréal.

Au départ de Bordeaux, Air Transat proposera 9 vols par semaine vers Montréal.

Au départ de Bruxelles , Air Transat proposera 5 vols par semaine vers Montréal.

Au départ de Lyon, Air Transat proposera 7 vols par semaine vers Montréal.

Au départ de Marseille, Air Transat proposera 7 vols par semaine vers Montréal.

Au départ de Nantes, Air Transat proposera 8 vols par semaine vers Montréal.

Au départ de Nice, Air Transat proposera 5 vols par semaine vers Montréal.

Au départ de Paris, Air Transat proposera 20 vols par semaine vers Montréal, 5 vers Québec et 7 vers Toronto.

Au départ de Toulouse, Air Transat proposera 5 vols par semaine vers Montréal.

