Airbus signe des contrats d'une valeur de 1,2 milliard d'euros pour améliorer les capacités et pour le soutien en service de la flotte française d'A330 MRTT

Article publié le 28 octobre 2023 par David Dagouret

L'armée de l'Air et de l'Espace française exploite actuellement 12 A330 MRTT Phénix qui totalisent plus de 18 000 heures de vol.

Airbus Defence and Space a signé deux contrats d'une valeur totale de 1,2 milliard d'euros avec la Direction générale de l'armement (DGA) et la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) pour l'amélioration des capacités et pour le soutien en service des A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Le contrat « Standard 2 » prévoit l'extension des capacités des MRTT français, en mettant l'accent sur la connectivité et sur les capacités d'autoprotection. Afin de disposer de capacités de communication, y compris dans des environnements brouillés et des conditions météorologiques extrêmes, l'avion sera équipé de la station satellite MELISSA.

Ces évolutions transformeront l'A330 MRTT français en un nœud de communication haut débit, avec des capacités de commandement et conduite des opérations (command and control). Elles constitueront une première étape vers l'intégration de l'A330 MRTT dans le futur cloud de combat du SCAF.

Le premier appareil au standard 2 sera l'A330 MRTT n° 15, dont la conversion sera réalisée sur le site d'Airbus à Getafe. Il devrait être qualifié dans l'armée de l'Air et de l’Espace en-2028. Par la suite, la mise à niveau au standard 2 des 14 autres A330 MRTT français sera réalisée sur la base aérienne d'Istres.

Le second contrat porte sur le soutien en service de la flotte d’A330-MRTT Phénix pendant dix ans, plus deux années optionnelles, sur la base aérienne d'Istres, qui accueille le 31e escadron de ravitaillement et de transport stratégique.

Airbus en tant que maître d'œuvre, ainsi que ses partenaires industriels en France, seront responsables de la modernisation de la flotte, de la maintenance, de la logistique et du soutien technique afin d'assurer la disponibilité opérationnelle des appareils. Dans cette perspective, l'équipe française d'Airbus sera doublée pour soutenir ces activités.

Les exigences de performance introduites dans le cadre de ces contrats garantissent des niveaux de disponibilité, de réactivité et de résilience compatibles avec les missions de l'armée de l'Air et de l’Espace et de ses forces aériennes stratégiques (FAS). Ceci inclut le soutien des appareils déployés hors de France.

L'armée de l'Air et de l'Espace française exploite actuellement 12 A330 MRTT Phénix qui totalisent plus de 18 000 heures de vol. La France est le premier client de l'A330 MRTT avec 15 appareils commandés.

Avec 79 appareils commandés par 15 nations dans le monde, l'A330 MRTT détient une part de marché, hors États-Unis, de 90 %, et a effectué plus de 270 000 heures de vol.

Sur le même sujet