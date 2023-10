DHL Express et World Energy signent un accord

Article publié le 28 octobre 2023 par David Dagouret

Il s'agit d'un accord de sept ans qui permettra de fournir 668 millions de litres de carburant d’aviation durable.

DHL Express et World Energy ont signé un accord stratégique à long terme visant à accélérer la décarbonation de la logistique aérienne par l'achat d'environ 668 millions de litres de carburant d’aviation durable via des certificats de kérosène durable (SAFc). Cet accord de sept ans, qui court jusqu'en 2030, est l'un des accords liés aux SAFc les plus longs et les plus importants conclus à ce jour dans le secteur de l'aviation.

Cet accord devrait permettre de réduire d'environ 1,7 million de tonnes les émissions de dioxyde de carbone sur l'ensemble du cycle de vie du carburant d'aviation, ce qui équivaut à utiliser les quelque 77000 mouvements annuels d'avions de DHL Express dans les Amériques de manière neutre en carbone pendant une année entière.

John Pearson, PDG de DHL Express a déclaré : "DHL Express s'engage fermement à ouvrir la voie à un avenir durable dans le domaine de la logistique aérienne. En nous associant à World Energy et en confirmant cet accord important, nous faisons un nouveau pas significatif vers la réduction de notre empreinte carbone et contribuons à un avenir plus durable. Nous souhaitons inciter davantage de fournisseurs à accélérer la production et l'adoption des SAF dans l'ensemble du secteur."

Gene Gebolys, PDG de World Energy a déclaré : "Nous sommes honorés de faire équipe avec DHL dans cette quête de décarbonation de l'aviation. La décarbonation des secteurs dont il est difficile de réduire les émissions, nécessite un engagement de l'ensemble de la filière, et des partenariats comme celui que nous lançons aujourd'hui sont essentiels pour permettre à des entreprises telles que DHL d'atteindre leurs objectifs climatiques ambitieux."





