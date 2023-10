easyJet et Rolls-Royce annoncent avoir franchi une étape décisive dans leur projet de recherche sur l'hydrogène

Article publié le 2 octobre 2023 par David Dagouret

Les essais sur une chambre de combustion annulaire complète d'un moteur Pearl 700 au DLR de Cologne, fonctionnant à 100 % à l'hydrogène, ont été concluants.

Le projet de recherche sur l’hydrogène de Rolls Royce mené en partenariat avec easyJet a franchi une étape décisive.

Rolls-Royce et easyJet se sont engagés dans le développement d’une technologie de moteurs à combustion à hydrogène, capables de propulser une gamme d’appareils, dans le segment des monocouloirs à partir de 2030.

En collaboration avec l'université de Loughborough au Royaume-Uni et le centre aérospatial allemand Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR), Rolls-Royce a fait la preuve d'une technologie de moteur qui marque une nouvelle étape importante sur la voie de l'utilisation de l'hydrogène comme carburant aéronautique.

Les essais sur une chambre de combustion annulaire complète d'un moteur Pearl 700 au DLR de Cologne, fonctionnant à 100 % à l'hydrogène, ont été concluants. Ils ont prouvé que le carburant peut être brûlé dans des conditions correspondant à la poussée maximale au décollage.

La clé de cette réussite repose dans la conception de nouvelles buses de pulvérisation de carburant pour contrôler le processus de combustion de l’hydrogène. Il a fallu pour cela relever d'importants défis techniques, car l'hydrogène brûle beaucoup plus vite et à plus forte température que le kérosène. Les nouvelles buses ont permis de contrôler la position de la flamme à l'aide d'un nouveau système qui mélange progressivement l'air à l'hydrogène pour gérer la réactivité du carburant. Rolls-Royce a pu confirmer que l'opérabilité de la chambre de combustion et les émissions ont été conformes aux attentes.

Les buses individuelles ont d'abord été testées à une pression intermédiaire dans les installations d'essai récemment modernisées de Loughborough et au DLR de Cologne, avant que les essais finaux de la chambre de combustion à pleine pression n'aient lieu au DLR de Cologne.

L'année dernière, easyJet et Rolls-Royce ont également réalisé une première mondiale en faisant fonctionner avec succès un moteur aéronautique moderne, un AE2100, à l'hydrogène vert à Boscombe Down, au Royaume-Uni.

Ces récents essais signifient que l'élément combustion du programme hydrogène est désormais bien compris, tandis que les travaux se poursuivent sur les systèmes d'alimentation du moteur en carburant et sur l'intégration de ces systèmes dans un moteur.

Grazia Vittadini, responsable de la technologie chez Rolls-Royce, a déclaré : "Il s'agit d'une réalisation impressionnante dans un très court laps de temps. Le contrôle du processus de combustion est l'un des principaux défis technologiques que l'industrie doit relever pour faire de l'hydrogène un véritable carburant aéronautique du futur. Nous y sommes parvenus et cela nous donne envie de continuer à aller de l'avant. Je tiens à remercier easyJet, l'université de Loughborough et le DLR pour leur dévouement et leur soutien qui nous ont permis de franchir cette étape."

Johan Lundgren, PDG d'easyJet, a déclaré : "Nous pensons que l'hydrogène est l'avenir de l'aviation court-courrier et le succès de ce test ainsi que les progrès réalisés démontrent que nous nous en rapprochons de plus en plus. Nous restons optimistes et pensons que l'hydrogène jouera un rôle essentiel pour nous aider à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés dans notre feuille de route "zéro émission".

Le professeur Dan Parsons, vice-chancelier chargé de la recherche et de l'innovation à l'université de Loughborough, a déclaré : "En collaboration avec ses partenaires, le National Centre for Combustion and Aerothermal Technology (NCCAT) de Loughborough est ravi d'avoir soutenu les essais et le développement de buses de pulvérisation de carburant aérospatial de pointe utilisant de l'hydrogène. Il s'agit d'une avancée majeure vers l'aviation nette zéro".

Markus Fischer, membre du conseil d'administration de la division aéronautique du DLR, a déclaré : "Il s'agit d'une réussite exceptionnelle et nous sommes plus que ravis d'avoir apporté nos capacités d'essai de l'hydrogène. Il a été très intéressant de soutenir ce voyage technologique et de voir la technologie du brûleur arriver à maturité dans les différents appareils de notre Institut de technologie de la propulsion. Cela souligne une fois de plus les capacités du DLR en matière de recherche appliquée complexe et cette réalisation, à un rythme aussi soutenu, a été renforcée par notre expérience en matière d'essais en grandeur réelle de turbines à gaz au sol".





