Hiver 2023-2024 : Air France desservira 167 destinations

Article publié le 31 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie nationale française, proposera deux nouveautés au départ de Paris-Charles de Gaulle : Raleigh Durham (Caroline du Nord, Etats-Unis) et Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis).

Après un été marqué par une forte demande de voyages, notamment sur long-courrier, Air France poursuit la réouverture et l’expansion de son réseau mondial. Au cours de la saison hiver 2023-2024 (novembre 2023 – mars 2024), la compagnie desservira 167 destinations dont 84 sur long-courrier et 83 sur court et moyen-courrier. Elle retrouvera un niveau d’activité proche de celui de l’hiver 2019, à 98% des capacités de 2019 en sièges-kilomètres offerts sur long-courrier.

L’hiver 2023-2024 sera marqué par une augmentation de 20% des capacités sur l’Amérique du Nord par rapport à 2019. Air France assurera sur la période jusqu’à 212 vols par semaine vers 20 destinations aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. A compter du 30 octobre 2023, Air France ajoutera Raleigh Durham (Caroline du Nord) à son réseau, avec 3 vols par semaine assurés en Boeing 787-9. Raleigh Durham sera la 14e destination d’Air France aux Etats-Unis cet hiver.

Dans le même temps, la compagnie prolongera sur l’hiver la desserte d’Ottawa (Canada), inaugurée en juin dernier et assurée en Boeing 787-9. Les dessertes de Dallas, Vancouver, Boston et Montréal seront renforcées, avec des fréquences supplémentaires ou l’utilisation d’appareils de plus grande capacité. Enfin, clin d’œil aux 90 ans d’Air France, la compagnie renumérotera à compter du 29 octobre 2023 ses vols entre Paris-Charles de Gaulle et New York JFK. Dans ce cadre, les vols AF015 et AF022 deviendront AF001 et AF002, numéros de vols mythiques réservés au Concorde jusqu’en 2003.

Plus au Sud, Air France renforcera son offre vers l’Amérique centrale et du Sud avec le passage en quotidien des vols entre Paris-Charles de Gaulle et San José (Costa Rica), assurés en Airbus A350-900. La desserte de Bogota (Colombie) sera également assurée en Airbus A350-900, permettant une augmentation des capacités offertes sur cette route. Dans la zone Caraïbes, Air France inaugurera le 1er décembre 2023 une nouvelle liaison entre Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Saint-Martin, assurée 1 fois par semaine en Airbus A320. Cette nouvelle liaison portera à 7 le nombre de destinations desservies par le Réseau Régional Caraïbes de la compagnie (Belém (Brésil), Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin, Miami et Montréal).

Air France poursuivra par ailleurs l’augmentation de son offre de/vers l’Asie. Portées par la Chine et le Japon, les capacités sur cette zone seront en croissance de 60% par rapport à l’hiver 2022-2023. Elles resteront néanmoins inférieures aux niveaux de 2019. La compagnie maintiendra cet hiver sa desserte quotidienne de Pékin, Shanghai et Hong Kong, et offrira un deuxième vol vers Tokyo Haneda. Au total, jusqu’à 16 vols par semaine seront proposés cet hiver à destination des deux aéroports tokyoïtes. Enfin, la desserte de Bangkok (Thaïlande) retrouvera cet hiver un rythme quotidien, et jusqu’à 10 vols par semaine en période de pointe, en janvier et février 2024.

A compter du 29 octobre 2023, Air France proposera une nouvelle route vers Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis). La perle des Emirats sera desservie quotidiennement en Airbus A350-900, en coopération avec Etihad Airways. Dubaï sera quant à elle desservie 14 fois par semaine, en Boeing 777.

En Afrique, la desserte de Nairobi (Kenya) est désormais quotidienne, et la liaison vers Dar Es Salam (Tanzanie) inaugurée en juin 2023 et assurée en continuation de Zanzibar (Tanzanie), sera prolongée sur la saison hiver.

En raison du contexte sécuritaire, les vols de/vers Niamey (Niger), Bamako (Mali) et Ouagadougou (Burkina Faso) restent suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Air France poursuit le déploiement de ses nouvelles cabines long-courrier, progressivement installées sur 12 Boeing 777 300 ER et désormais proposée sur Airbus A350-900.

Dans le cadre de la montée en gamme d’Air France, ce nouveau produit décliné en Business, Premium Economy et Economy constitue le nouveau standard de la compagnie. Cet hiver, il sera proposé sur certains vols vers New York JFK, New York Newark, Boston, Rio de Janeiro, Bangkok, Dakar, Tokyo Haneda, Hong Kong, Seoul Incheon, Shanghai et Johannesburg.

Sur moyen-courrier, la saison hiver sera marquée par le renouvellement des liaisons saisonnières entre Paris-Charles de Gaulle et Tromsø (Norvège, 2 vols par semaine à compter du 28 octobre 2023), Rovaniemi (Finlande, 3 vols par semaine à compter du 2 décembre 2023, et jusqu’à 7 vols par semaine pendant les vacances de Noël), Kittila (Finlande, 1 vol par semaine à compter du 23 décembre 2023) et Innsbruck (Autriche, 1 vol par semaine à compter du 23 décembre 2023).

La desserte de Cracovie (Pologne), sera quant à elle prolongée sur la saison hiver, avec 3 vols par semaine assurés en Embraer 190.

A ce stade, les vols de/vers Tel Aviv (Israël) restent suspendus jusqu’au 31 octobre inclus.

Transavia France, filiale low cost du Groupe Air France-KLM, proposera quant à elle de rejoindre cet hiver 84 destinations dans 26 pays. Elle sera à nouveau la première compagnie low cost au départ des aéroports parisiens.

