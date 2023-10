JetBlue annonce de nouvelles lignes transatlantiques

Article publié le 31 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie américaine annonce des vols saisonniers vers Dublin et Édimbourg.

JetBlue a annoncé son arrivée sur deux nouvelles destinations transatlantiques - Dublin et Édimbourg. Le service quotidien au départ de l'aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK) et de l'aéroport international Logan de Boston (BOS) vers l'aéroport de Dublin (DUB) débutera le 13 mars 2024 et se poursuivra jusqu'au 30 septembre 2024. Le service quotidien entre l'aéroport JFK de New York et l'aéroport d'Édimbourg (EDI) débutera le 22 mai 2024 et se poursuivra jusqu'au 30 septembre 2024. Il s'agit des quatrième et cinquième marchés transatlantiques de JetBlue. En effet, la compagnie primée propose actuellement un service quotidien sans escale vers Londres, Paris et Amsterdam au départ de New York, et vers Londres et Amsterdam au départ de Boston.

Horaires entre New York (JFK) et Dublin (DUB), Service saisonnier quotidien à partir du 13 mars (vers l'est) et du 14 mars (vers l'ouest)(Jusqu'au 30 septembre 2024) heures locales :

JFK- DUB Flight #841 21h30 - 8h15 (+1)

DUB- JFK Flight #842 11h45 – 15h25

Horaires entre Boston (BOS) et Dublin (DUB), Service saisonnier quotidien à partir du 13 mars (vers l'est) et du 14 mars (vers l'ouest) (Jusqu'au 30 septembre 2024) :

BOS - DUB Flight #353 22h30 – 8h45 (+1)

DUB - BOS Flight #354 11h30 – 14h45

Horaires entre New York (JFK) et Edimbourg (EDI), service saisonnier quotidien à partir du 22 mai (vers l'est) et du 23 mai (vers l'ouest) (Jusqu'au 30 septembre 2024) :

JFK- EDI Flight #73 22h15 – 10h25 (+1)

EDI- JFK Flight #72 12h30 – 15h15

Les vols à destination de Dublin et d'Édimbourg seront assurés quotidiennement par l'Airbus A321neo avec Mint, doté de 16 sièges Mint Suite redessinés, de 144 sièges Core.

Robin Hayes, directeur général de JetBlue a déclaré : "Le succès de notre service transatlantique prouve que les clients n'ont pas à choisir entre un service de qualité et des tarifs bas et qu'ils peuvent avoir les deux grâce à nos options Mint et Core. Notre service d'été vers Dublin et Édimbourg offrira une nouvelle offre et des tarifs abordables à ces marchés qui ont été dominés, pendant des décennies, par des transporteurs traditionnels à tarifs élevés. Nous sommes impatients de faire vivre l'expérience JetBlue aux clients d'affaires et de loisirs qui voyageront au départ et à destination de l'Irlande et de l'Écosse."

Après son arrivée réussie à Paris cet été, JetBlue lance une nouvelle ligne reliant l'aéroport

international Logan de Boston (BOS) à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris (CDG) à partir du 3 avril 2024, et ajoute un deuxième vol quotidien de JFK New York à CDG à partir du 20 juin 2024.

Horaires entre Boston (BOS) et Paris (CDG) Service quotidien à partir du 3 avril (vers l'est) et du 4 avril (vers l'ouest)

BOS - CDG Flight #33 19h30 – 09h15 (+1)

CDG- BOS Flight #34 11h15 – 13h41

Horaires entre New York (JFK) et Paris (CDG) Nouveau service quotidien supplémentaire à partir du 20 juin (vers l'est) et du 21 juin (vers l'ouest)

JFK- CDG Flight #1907 21h50 – 11h35 (+1)

CDG JFK Flight #1908 13h35 – 16h0

Les vols à destination de Paris seront assurés quotidiennement par l'Airbus A321 Long Range (LR) de JetBlue, équipé de 24 sièges Mint Suite®, de 114 sièges Core.

Robin Hayes, directeur général de JetBlue a déclaré : "Après le succès de notre liaison Paris-New York, nous sommes ravis de lancer notre service très attendu de Paris à Boston, offrant ainsi à nos clients français des tarifs avantageux et un excellent service vers notre ville phare de la Nouvelle-Angleterre. Nous avons également reçu des commentaires extrêmement positifs de la part de nos clients qui ont apprécié l'expérience JetBlue lorsqu'ils ont voyagé vers New York. Nous sommes heureux de leur offrir encore plus d'opportunités de voler avec JetBlue en lançant un deuxième vol quotidien depuis Paris vers New York à partir de l'été prochain."

