La Compagnie dévoile sa nouvelle carte gastronomique

Article publié le 3 octobre 2023 par David Dagouret

Cette carte est en accord avec une sélection de vins bios.

Depuis sa création, La Compagnie collabore avec l’ancien Chef de Matignon, Christophe Langrée, qui élabore des menus au fil des saisons. Et toujours dans leur quête de nouveauté, La Compagnie et Christophe Langrée invitent, dans le cadre du programme intitulé « Chefs&Co » créé en 2017, d’autres Chefs de renom à collaborer afin de proposer des plats signatures gastronomiques en complément de la carte et cela durant un mois pour chaque collaboration.

: Une rentrée avec la Cheffe doublement étoilée Stéphanie Le Quellec qui rejoint la famille de Chefs&Co. Elle s’est reconnue dans les valeurs de La Compagnie et son esprit familial qu’elle insuffle elle aussi dans son établissement « La Scène » et propose en ce mois de septembre deux plats signatures, une entrée : Homard bleu mariné, vanille tahitensis, sarrasin toasté ; et un plat principal : Jarret de veau confit infusé au café, raviole de cèpe. Novembre 2023 : La Cheffe étoilée bretonne Nolwenn Corre signe pour la deuxième année un menu iodé en hommage à sa Bretagne natale avec une Lobster Galette (Galette au homard) en entrée et des Noix de St Jacques, choux fleur à l'amande et jus réduit en plat principal.

: La Cheffe étoilée bretonne Nolwenn Corre signe pour la deuxième année un menu iodé en hommage à sa Bretagne natale avec une Lobster Galette (Galette au homard) en entrée et des Noix de St Jacques, choux fleur à l'amande et jus réduit en plat principal. Décembre 2023 : David Toutain, Chef doublement étoilé fidèle de La Compagnie depuis 2017, proposera un Cannelloni végétal au céleri-rave en entrée ainsi qu’une Ballotine de cabillaud et saumon, butternut et orange et une Ballotine d'agneau confit, topinambour en plat principal.

: David Toutain, Chef doublement étoilé fidèle de La Compagnie depuis 2017, proposera un Cannelloni végétal au céleri-rave en entrée ainsi qu’une Ballotine de cabillaud et saumon, butternut et orange et une Ballotine d'agneau confit, topinambour en plat principal. Mars 2024 : Le Chef brésilien étoilé à New York Franco Sampogna inaugurera son Menu début mars avec l’artiste Richard Orlinski avec une Salade de légumes grillés en entrée et deux plats principaux : un Ravioli truffe, champignons, noisettes et une Volaille girolles Ras el Hanout.

: Le Chef brésilien étoilé à New York Franco Sampogna inaugurera son Menu début mars avec l’artiste Richard Orlinski avec une Salade de légumes grillés en entrée et deux plats principaux : un Ravioli truffe, champignons, noisettes et une Volaille girolles Ras el Hanout. Avril et Mai 2024 : Le Chef marseillais Frédéric Duca, ancien Chef du Restaurant Racines à NY et désormais propriétaire de son restaurant parisien « Rooster Batignolles », lancera l’été avec ses Goujonnettes épaisses de saumon marinées, espelette et kumquat quennelles petit pois mayonnaise estragon.

: Le Chef marseillais Frédéric Duca, ancien Chef du Restaurant Racines à NY et désormais propriétaire de son restaurant parisien « Rooster Batignolles », lancera l’été avec ses Goujonnettes épaisses de saumon marinées, espelette et kumquat quennelles petit pois mayonnaise estragon. Juillet et Aout 2024 – Le Chef Pâtissier Yann Couvreur, désormais installé à Miami surprendra les passagers avec un nouveau dessert signature estival.

Depuis 2020, La Compagnie s’est associée à Bettane+Desseauve pour élaborer une carte des vins, se renouvelant chaque mois avec la particularité d’être à 100% composée de vins issus de la viticulture biologique ou en conversion.

Thierry Desseauve, fondateur de Bettane+Desseauve a déclaré : "On ne peut pas apprécier un bon plat sans un bon vin. Les vins biologiques sont une nouvelle tendance qui se développe dans les plus grands restaurants et nous avons voulu inviter les passagers de La Compagnie à découvrir cette nouvelle façon d'apprécier leur repas à 10 000 mètres d’altitude."





