LATAM Airlines reçoit son premier Airbus A321neo

Article publié le 3 octobre 2023 par David Dagouret

LATAM Airlines a pris livraison de son premier A321neo loué à AerCap et a passé une commande de 13 A321neo supplémentaires afin d'étendre son réseau de routes et de stimuler sa croissance régionale. Il s'agit de la première livraison d'un carnet de commandes de 76 A321neo. Au total, LATAM a 111 appareils de la famille A320 à livrer.

L'A321neo nouvellement livré à LATAM est immatriculé PS-LBB, numéro de série 11531. Il peut accueillir jusqu'à 224 passagers et dispose de compartiments Airspace XL d'Airbus en cabine. Ces compartiments plus grands offrent un espace de stockage accru de 40 % et permettent d'emporter 60 % de bagages supplémentaires, ce qui rend l'embarquement plus détendu pour les passagers et le personnel de cabine. L'A321neo nouvellement livré a volé jusqu'à sa destination avec 49 % de carburant aviation durable (SAF).

