Le Diamond DA42-VI vole pour la première fois avec du carburant aviation durable

Article publié le 2 octobre 2023 par David Dagouret

Un avion d'entraînement, propulsé par le moteur Austro AE300, de l'European Flight Academy a effectué un circuit sur l'aérodrome de Brême avec du SAF.

Lundi dernier, après de nombreux tests et préparatifs, les avions d'entraînement de l'European Flight Academy, une marque de Lufthansa Aviation Training GmbH (LAT), ont effectué pour la première fois quelques circuits sur l'aérodrome de l'aéroport de Brême. Le DA42-VI de l'avionneur autrichien Diamond Aircraft était entièrement alimenté en carburant aviation durable (SAF). Ce vol est le résultat d'une préparation intensive entre le LAT, Diamond Aircraft et le motoriste Austro Engine. L'aéroport de Brême a été délibérément choisi pour ce vol, car il compte parmi les premiers aéroports d'Allemagne à stocker et à ravitailler en SAF fourni par World Fuel Services. Cette SAF est obtenue à partir de déchets pétroliers, de plantes aquatiques et de plantes de sol à Gand, en Belgique. Dans un premier temps, les huiles et les graisses sont hydrogénées, puis raffinées de la même manière que les combustibles fossiles. Ainsi, la SAF produit jusqu'à 80 % d'émissions de CO2 en moins au cours de son cycle de vie.

L'événement organisé conjointement avec des représentants de Lufthansa Aviation Training GmbH, Diamond Aircraft Industries GmbH (Diamond Aircraft Austria), Austro Engine GmbH, World Fuel Services Europe Ltd. et l'aéroport de Brême a marqué le coup d'envoi d'essais approfondis avec des mélanges de SAF. Il a été prouvé que la SAF pure non mélangée génère jusqu'à 80 % d'émissions de CO2 en moins que le kérosène conventionnel. L'objectif de toutes les parties concernées est de rendre la formation des futurs pilotes du groupe Lufthansa plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Les résultats de cette série de tests révéleront si le SAF peut être utilisé comme seul carburant pour la flotte de l'European Flight Academy à l'avenir.

Sur le même sujet