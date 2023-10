Le support téléphonique RTBA sera supprimé

Article publié le 23 octobre 2023 par David Dagouret

Le numéro vert d'information du RTBA sera supprimé au 31 décembre 2023.

Le réseau très basse altitude (RTBA) est une zone réglementées où des aéronefs militaires sont susceptibles d'évoluer à basse altitude. A l'intérieur de ce réseau, les avions militaires peuvent évoluer à grande vitesse et à très basse altitude.

Le RTBA est un espace aérien réglementé et soumise à autorisation pour y pénétrer pendant les heures d'activités. Les zones réglementées et les RTBA sont visibles sur les cartes aéronautiques de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) ou les cartes du service de l'information aéronautique (SIA) et celle de la Direction de la Circulation aérienne militaire (DIRCAM).

Les horaires d'activation du RTBA sont diffusés sur un numéro vert au 0800 24 54 66 , le site du SIA et le site du DIRCAM hors le numéro vert sera supprimé au 31 décembre 2023.