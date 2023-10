L'offre Economie Premium d'Emirates s'étend à São Paulo et Tokyo Narita

Article publié le 10 octobre 2023 par David Dagouret

Cette offre sera mise en service pour São Paulo le 19 novembre prochain et le 20 décembre prochain pour Tokyo Narita.

Emirates annonce que sa Classe Economie Premium sera proposée sur deux nouvelles lignes de son réseau, São Paulo à partir du 19 novembre et Tokyo Narita à partir du 20 décembre. São Paulo deviendra la 5 ème destination du réseau nord et sud-américain de la compagnie offrant cette nouvelle classe de voyage. Tokyo Narita sera le 2 ème aéroport du réseau Emirates en Extrême-Orient à offrir ses dernières innovations en cabine, avec de l'espace supplémentaire pour les jambes et de nombreux autres services.

La compagnie poursuit son programme de modernisation faisant de São Paulo la 13 ème ville desservie par ses A380 nouvellement modernisés, tandis que le nombre de destinations proposant l’Economie Premium passera à 14 avec Tokyo Narita.

À partir du 19 novembre, les passagers voyageant entre Dubaï et São Paulo pourront profiter des sièges en classe Economie Premium sur les vols EK261/262, qui seront dans un premier temps disponible trois fois par semaine, avant de devenir quotidien dès le mois de décembre. La Classe Economie Premium au départ et à destination de Tokyo Narita sera proposée quotidiennement à partir du 20 décembre sur les vols EK318/319.

Ces appareils sont composés de quatre classes avec une capacité de 56 sièges en Economie Premium en configuration 2-4-2 et situés à l'avant du pont principal, ainsi que 338 sièges en Classe Economique, 76 en Classe Affaires et 14 suites en Première Classe.

Emirates propose actuellement des sièges en Economie Premium sur ses A380 à destination de Londres Heathrow, Sydney, Melbourne, Auckland, Christchurch, Singapour, Los Angeles, New York JFK, Houston et San Francisco, ainsi que Mumbai et Bangalore à partir du 29 octobre.

