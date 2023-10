PLAY réalise un bénéfice de 12 millions de dollars durant l'été 2023

Article publié le 17 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 537 000 passagers cet été et affiche un taux de ponctualité de 83,9 %.

PLAY a réalisé un bénéfice de 12 millions de dollars au cours de l’été 2023. C'est la première fois que la compagnie fait état d'un bénéfice d'exploitation après impôts à la fin de la saison estivale.

Le bénéfice pour les mois d'été 2023, de juin à août, s'élève à 12 millions de dollars, contre une perte de 3 millions de dollars pour la même période en 2022, soit un redressement d'environ 15 millions de dollars pour passer d’un déficit à un bénéfice.

Le chiffre d'affaires des mois d'été 2023 a presque doublé par rapport à la même période en 2022. Il est passé de 63 millions de dollars en 2022 à 116 millions de dollars à l'été 2023. Bien que la capacité en sièges ait augmenté de 70 %, la compagnie a réussi à accroitre la recette unitaire par siège-kilomètre (RSKO) au cours de l'été. PLAY a enregistré un taux de remplissage de 89 % au cours de l'été 2023, ce qui est supérieur aux compagnies concurrentes.

PLAY a transporté 537 000 passagers cet été et affiche un taux de ponctualité de 83,9 %. La compagnie a accueilli quatre nouveaux avions dans sa flotte pour ainsi ajouter 13 nouvelles destinations saisonnières.

L'estimation du résultat du troisième trimestre montre que le bénéfice d'exploitation sera d'environ 10 millions de dollars, contre 1,3 million de dollars au troisième trimestre 2022. Le redressement s'élève aux alentours de 8,7 millions de dollars. Cette estimation est basée sur les comptes de gestion des deux premiers mois du troisième trimestre et les prévisions pour les résultats de septembre. De ce fait, PLAY s'attend à réaliser un bénéfice d'environ 4 millions de dollars au cours du troisième trimestre.

PLAY estime que les liquidités seront d'environ 39 millions de dollars à la fin du troisième trimestre. La situation financière de la compagnie aérienne est donc solide et celle-ci n'a pas besoin de fonds supplémentaires pour ses opérations. PLAY prévoit que le solde de trésorerie à la fin de l'année sera d'environ 28 millions de dollars, et que le flux de trésorerie provenant de son exploitation sera par conséquent à l’équilibre, après avoir pris en compte les investissements réalisés pour l'expansion de sa flotte.

PLAY prévoit de transporter environ 1,5 million de passagers en 2023 et la perte d'exploitation pour l'année sera d'environ 10 millions de dollars. À cet égard, il convient de noter que la compagnie a enregistré une perte d'exploitation de 44 millions de dollars en 2022, ce qui a entraîné un redressement d'environ 34 millions de dollars. Par ailleurs, PLAY envisage un chiffre d'affaires d'environ 280 millions de dollars cette année. Le CASK hors carburant est estimé à $3,7 cents pour l'ensemble de l'exercice 2023.

Perspectives pour 2024

PLAY prévoit de transporter environ 1,8 million de passagers en 2024. Les recettes estimées seront d'environ 340 millions de dollars. A ce titre, la compagnie prévoit d'enregistrer un bénéfice d'exploitation en 2024. On estime que le CASK hors carburant connaîtra une hausse équivalente à l'inflation, ce qui comprend une augmentation des coûts de 1 % en 2024 en raison des changements récemment annoncés dans les conventions collectives des pilotes.

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Alors que nous approchons de la fin de la haute saison, nous sommes très fiers des performances de PLAY au cours des mois d'été et nous sommes optimistes pour l'avenir. Nous constatons que les résultats financiers sont solides, les recettes des mois d'été ont presque doublé par rapport à l'année dernière et la compagnie a dégagé un bénéfice net de 12 millions de dollars au cours de la même période. Il s'agit d'un retournement de situation, d'une perte nette à un bénéfice net, d'environ 15 millions de dollars par rapport à l'année dernière.

Nous prévoyons que notre chiffre d'affaires sera à nouveau quasiment doublé au troisième trimestre et que notre marge opérationnelle (EBIT) sera près de dix fois supérieure à celle de l'année dernière, et que PLAY enregistrera pour la première fois un bénéfice net trimestriel. Le fait que nous ayons réussi à maintenir nos coûts à un niveau bas tout en augmentant notre revenu unitaire (RSKO) et en doublant presque notre capacité est un véritable indicateur de la façon dont nous nous établissons sur nos marchés clés et cela nous donne une grande confiance en l'avenir.

Notre position de trésorerie reste solide et, après ajustement des investissements réalisés pour l'expansion de la flotte, nous avons atteint un flux de trésorerie à l'équilibre. Nous n'avons pas l'intention de lever de nouveaux capitaux dans le contexte actuel du marché. Après une période de forte croissance, nous avons maintenant atteint le seuil nécessaire pour gérer une opération performante et rentable et nous pouvons commencer à nous concentrer sur l'optimisation de nos opérations. Je tiens à remercier toute l'équipe de PLAY pour son travail remarquable et à la féliciter pour ses performances et son succès."