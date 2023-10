Reprise des vols chez Elixir Aircraft

Article publié le 28 octobre 2023 par David Dagouret

Le 05 octobre dernier, un Elixir a repris son envol à La Rochelle.

Elixir Aircraft a annoncé que les appareils Elixir déjà livrés pourront revoler et que les livraisons allaient pouvoir reprendre. Les contrôles non-destructifs ayant été validés par l'EASA et l'absence de séparateur dans les structures en carbone ayant été constatée, l'Elixir msn 15 a effectué son premier vol en vue de la certification du nouveau tableau de bord Full Glass Cockpit.

Les collaborateurs d'Elixir Aircraft ainsi que les prestataire de spécialiste des ultrasons continuent les contrôles sur la vingtaine d'appareils concernés. Déjà une dizaine a été contrôlée. Aucun défaut n'a été constaté sur ces appareils.

Cyril Champenois, cofondateur d'Elixir Aircraft a déclaré : "Elixir Aircraft connait une belle croissance depuis 1 an avec de nouvelles ventes, de nouveaux financements notamment 13M€ de l'état français, de nouvelles embauches (l'entreprise compte plus de 120 salariés en septembre 2023) et le lancement de la construction d'une usine de 14 000m² à La Rochelle afin de pouvoir augmenter la production et répondre aux nombreuses commandes. Les prochaines années s'annoncent bien occupées, sans parler des projets d'innovations CORAC que nous menons sur les SAF (Sustainble Aviation Fuel) ou encore l'hydrogène".