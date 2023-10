SkyWest commande 19 Embraer E175

Article publié le 31 octobre 2023 par David Dagouret

Ces appareils seront exploités avec United Airlines.

Embraer a annoncé la vente de 19 nouveaux avions E175 à SkyWest qui seront exploités au sein du réseau United Airlines, s'ajoutant aux 90 avions E175 que SkyWest exploite déjà pour United. Les E175 voleront exclusivement avec United dans le cadre d'un contrat d'achat de capacité (CPA). La valeur du contrat, qui a été incluse dans le carnet de commandes d'Embraer pour le troisième trimestre, s'élève à 1,1 milliard de dollars, sur la base du prix catalogue.

L'avion de 70 places sera livré dans une configuration à trois classes. Les livraisons débuteront au quatrième trimestre 2024.

Chip Childs, président-directeur général de SkyWest, a déclaré : "SkyWest est déjà le plus grand exploitant d'E175 au monde, et lorsque cette commande sera livrée, nous disposerons de plus de 250 E175. Nous sommes impatients de continuer à améliorer l'expérience de vol des passagers grâce à un confort et une fiabilité accrus."

Martyn Holmes, CCO d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "Nous sommes heureux de poursuivre notre superbe partenariat avec SkyWest. L'E175 est vraiment un avion polyvalent, l'épine dorsale de l'aviation régionale nord-américaine."





