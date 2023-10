TAP Air Portugal a transporté 1 million de passager sur les routes de l'atlantique nord

Article publié le 10 octobre 2023 par David Dagouret

Les voyages à destination et en provenance des États-Unis et du Canada ont augmenté de 23 % cette année.

TAP Air Portugal a transporté plus d'un million de passagers sur ses liaisons vers les États-Unis et le Canada en 2023. Ce cap, atteint le 24 septembre 2023, représente une augmentation de 23 % par rapport à la même période de 2022.

Le premier vol de la compagnie aérienne vers l’Amérique du Nord partait de l’aéroport de Lisbonne et avait pour destination l’aéroport international JFK de New York.

Actuellement, le réseau de TAP Air Portugal comprend des vols vers Lisbonne et Porto depuis sept villes américaines : New York, Newark, Boston, Washington D.C., Chicago, San Francisco et Miami. Au Canada, TAP Air Portugal dessert les villes de Toronto et de Montréal. En 2024, la compagnie offrira son réseau opérationnel le plus étendu à ce jour, vers et depuis ses portes d'entrée nord-américaines, avec 91 vols hebdomadaires. Les villes de Toronto et de San Francisco connaîtront une augmentation des fréquences hebdomadaires, passant respectivement de 10 à 13 vols pour Toronto et de 5 à 6 vols pour San Francisco.

En juillet 2023, la compagnie aérienne a dépassé le million de passagers sur ses routes brésiliennes, ce qui représente une croissance de 30 % d'une année sur l'autre. À partir du mois d’octobre, la compagnie augmentera la fréquence des vols vers ses 11 destinations brésiliennes à 81 vols hebdomadaires. En 2024, les fréquences hebdomadaires vers le Brésil augmenteront à nouveau, pour atteindre 91 vols hebdomadaires.

