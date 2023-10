Twin Jet annonce la relance de la ligne Lyon - Metz-Nancy

Article publié le 15 octobre 2023 par David Dagouret

Cette ligne sera à nouveau ouverte dès le 06 novembre prochain.

Twin Jet, la compagnie aérienne régionale française, a annoncé la réouverture de la ligne régulière reliant les aéroports de Lyon et de Metz-Nancy à partir du 6 novembre prochain. Cette réouverture permettra de répondre aux besoins croissants des voyageurs d’affaires et de loisirs souhaitant relier ces deux villes.

Twin Jet, en partenariat avec Air France, offrira la possibilité aux passagers de rejoindre d'autres destinations depuis l'aéroport de Metz-Nancy. Grâce à ce partenariat stratégique, les voyageurs pourront se connecter facilement à de nombreuses autres destinations via le hub Air France de Lyon.

Les vols entre Lyon et Metz-Nancy seront opérés à raison de 2 vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi. Les horaires de vol seront les suivants :

Départ de Lyon à 06:20, arrivée à Metz-Nancy à 07:30 lundi, mardi, mercredi et jeudi

Départ de Metz-Nancy à 07:55, arrivée à Lyon à 09:05 lundi, mardi, mercredi et jeudi

Départ de Lyon à 16:50, arrivée à Metz-Nancy à 18:00 lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Départ de Metz-Nancy à 18:25, arrivée à Lyon à 19:35 lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Eric Moret, directeur général de Twin Jet à déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau offrir à nos passagers une connexion renforcée entre Metz-Nancy et Lyon. Cette initiative s’inscrit dans notre engagement à soutenir les échanges économiques et touristiques entre ces deux régions dynamiques, et permettre à nos passagers de bénéficier de nombreuses opportunités de voyage vers d’autres destinations."





