ULM : découverte du TruLite

Article publié le 6 octobre 2023 par David Dagouret

Découvrez cet ULM qui a été conçu par Aviad en 2021.

Aviad, fondée par Francesco Di Martino en février 2007, est une entreprise qui se consacre à la construction et à la conception de composants aéronautiques, de systèmes de rétraction des trains d'atterrissage et de soudures aéronautiques. La passion de Francesco Di Martino pour le vol et son expertise en ingénierie mécanique et en automatisation ont été à l'origine du succès et de l'innovation de l'entreprise.

Originaire de Turin, en Italie, Francesco Di Martino a consacré sa vie à l'étude et au développement de solutions aéronautiques. Volant en parapente, en paramoteur et en avion à trois axes depuis 2000, il a effectué des tests et des essais sur ses propres avions, accumulant ainsi une expérience précieuse dans le domaine de l'aéronautique. Sa spécialisation en soudure TIG, en mécanique et en conception structurelle en CAO lui a permis de concevoir des avions de sport et des composants précis.

Aviad est spécialisée dans la fabrication de composants mécaniques de haute précision, tels que les trains d'atterrissage, les amortisseurs, les protecteurs de moteur et les systèmes de soudage TIG. L'entreprise propose également des kits d'assemblage et excelle dans la construction d'avions légers.

La réalisation la plus remarquable d'Aviad est l'avion Zigolo MG12, qui a joué un rôle déterminant dans le renouveau des avions légers.

Grâce à une ingénierie actualisée et à l'utilisation de nouveaux moteurs, le Zigolo MG12 est devenu une référence dans la catégorie SSDR Class120 en Europe et répond à la réglementation FAR103 aux États-Unis.

Ses performances et sa conception en ont fait un bon choix sur le marché. En 2021, Aviad a introduit l'avion TrueLite, une étape importante dans sa catégorie.

Cet appareil se distingue par son système d'ailes pliantes et sa construction entièrement métallique, ce qui en fait une option unique et hautement transportable dans sa catégorie de poids.

Aviad a fait preuve d'adaptabilité et de croissance grâce à son nouvel emplacement stratégique en Espagne, d'où elle produit et distribue ses produits à l'échelle internationale. Grâce à une vision claire et à une équipe passionnée, Aviad continue de s'élever et de porter le vol et la passion de l'aviation à de nouveaux sommets dans le monde entier.

TrueLite (anciennement Zigolo Mg21) est un aéronef à trois axes avec une aile haute. Selon la configuration principale, il est propulsé par une hélice poussante. Il possède un train d'atterrissage amorti à deux roues, qui est installé presque devant le centre de gravité pour simplifier les mouvements au sol, tandis qu'il y a une petite roue dans la queue.

L'appareil 1 a un châssis en tôle d'aluminium. Les pièces sont fixées à l'aide de boulons et de rivets. Toute la structure de l'avion est composée d'un fuselage qui supporte l'aile et l'empennage, les ailes sont repliables en 2 minutes par une seule personne.

Les commandes sont actionnées de manière traditionnelle à l'aide de tirants pour le gouvernail et de câbles pour le tangage et le roulis. Le revêtement des surfaces d'ailes est réalisé en tissu rétractable avec une finition peinte.

Le TruLite est équipé d'un système de freins de l'équipementier français, Beringer.

Les performances du Trulite sont les suivantes pour un pilote de 180kg :