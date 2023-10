United Airlines commande 50 Boeing 787 Dreamliners supplémentaires

Article publié le 17 octobre 2023 par David Dagouret

Avec 150 commandes fermes, United dispose du plus important carnet de commandes de Dreamliner jamais enregistré.

Boeing et United Airlines ont annoncé au début du mois d'octobre que la compagnie étendait sa flotte de 787 Dreamliner, en levant des options pour commander 50 avions 787-9 et en sécurisant 50 options supplémentaires. Cette nouvelle commande de Dreamliner offre à United une flexibilité supplémentaire alors que la compagnie modernisera sa flotte mondiale au cours de la prochaine décennie.

Avec 150 commandes fermes, United dispose du plus important carnet de commandes de Dreamliner jamais enregistré et est en passe de devenir le plus grand exploitant de 787 au monde. L'annonce fait suite à l'achat record de 100 avions 787 par la compagnie l'année dernière.

Première compagnie aérienne à exploiter les trois modèles de la famille 787, United dispose d'une flotte de plus de 70 Dreamliners.

Scott Kirby, PDG de United a déclaré : "Nous construisons un avenir radieux chez United, et cette commande permet à notre plan United Next, déjà couronné de succès, d'entrer dans la prochaine décennie et au-delà. Notre planification et notre concentration sur le long terme nous ont aidés à dépasser d'autres compagnies aériennes qui ne bougeaient pas. Je suis convaincu que notre stratégie est la bonne, car nous continuons à ajouter de nouveaux avions plus grands pour tirer pleinement parti de nos opportunités de vol croissantes, tant au niveau national qu'international."

Stan Deal, président-directeur général de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "L'engagement sans précédent de United en faveur de la famille 787 Dreamliner témoigne de la fiabilité et de la rentabilité des gros-porteurs de Boeing. Avec le 787, United bénéficiera de toutes les synergies liées à l'exploitation de l'une des flottes les plus importantes et les plus efficaces du ciel."





Sur le même sujet