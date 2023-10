Article publié le 24 octobre 2023 par David Dagouret

En s'associant à des marques dans le domaine du bien-être, VistaJet poursuit son parcours pour offrir à ses membres une meilleure façon de voler et de vivre.

VistaJet va lancer le premier programme bien-être en vol et à destination et propose aujourd’hui son Wellness Program.

La nouvelle offre de VistaJet transforme le vol d'une expérience potentiellement fatigante en une expérience énergisante, en intégrant des installations et des services de bien-être à bord, vers des destinations axées sur le bien-être. Répondant à la demande de ses Membres et aux tendances globales pour plus de sens, de longévité et d'expériences de vie impactantes, les experts de VistaJet ont élaboré un programme bien-être global à multiples facettes qui offre à chaque Membre une solution adaptée à sa perspective et à ses besoins particuliers - qu'il s'agisse d'un athlète de haut niveau à la recherche d'une régénération plus rapide, de chefs d'entreprise à la recherche de concentration et de relaxation accrues, ou de familles souhaitant élargir leur connexion personnelle et spirituelle ou découvrir de nouvelles façons de mieux vivre.

Prendre l'avion affecte à la fois le corps et l'esprit, et pour les personnes qui prennent l'avion plusieurs fois par semaine, l'impact du décalage horaire a un effet réel sur la vie quotidienne et la concentration professionnelle. VistaJet propose une série de services de bien-être avant, après et pendant le vol, afin d'aider les membres à rester au mieux de leur forme lorsqu'ils atteignent leur destination :

Avant le vol — Consultation avec un nutritionniste VistaJet sur les meilleurs aliments à consommer avant et pendant le vol, afin de commander à l'avance des repas en vol adaptés à ses besoins.

En vol — Les avions Global 7500 sont équipés de sièges ergonomiques pour améliorer la posture. Les Membres ont aussi à disposition des applications de méditation et de respiration, des menus bien-être pour se restaurer, se ressourcer et se détendre, et des produits à bord provenant de grandes marques, notamment la collection Orchidée Imperial de Guerlain et les thés JING servis à bord.

Après le vol — Les guides de bien-être créés par le Dr Jordan Shlain, médecin de renom, et son équipe de Private Medical fournissent des astuces, des exercices et des conseils pour maintenir un bien-être optimal après avoir pris l'avion.

Les Membres de VistaJet peuvent désormais accéder à des pratiques de bien-être à destination et bénéficier d'offres exclusives des partenaires de Private World avec des institutions, des marques et des experts de premier plan, pour une expérience de bien-être véritablement mondiale. Pour inspirer le décollage vers les plus incroyables aventures et découvertes de la vie, la collection Private World présente une multitude de recommandations bien-être :

Népal et Bhoutan avec Pelorus — une expédition spirituelle de 21 jours au cœur du bouddhisme, avec des séances de prière, un vol en hélicoptère jusqu'au camp de base du mont Everest pour une randonnée, des visites de monastères et des rituels traditionnels pour la santé du corps. Une véritable transformation.

La Vallée Sacrée, Pérou avec The Luminaire — Rencontrer le chaman local spécialiste des plantes médicinales, absorber l'énergie des terres anciennes, le tout dans l'intimité de sa casita nichée derrière les hauts plateaux andins. Développement intellectuel, restauration de soi, de l'esprit et du corps.

Etats-Unis et Mexique avec Abercrombie & Kent — pour des aventures en pleine nature qui font vibrer l'âme et qui s'accompagnent de rituels et de pratiques rajeunissantes qui permettent de se reconnecter à la terre et à soi-même. Pour expérimenter l'énergie de l'âme des États-Unis et du Mexique comme jamais auparavant.

Suisse avec Clinique Nascens — des traitements et des retraites exclusivement conçus pour rajeunir l'esprit et le corps après un vol. Un campus médical de premier plan avec un centre d'innovation.

Ibiza avec Six Senses Rosebar — une retraite de biohacking dédiée à l'augmentation de la longévité et à l’optimisation des capacités tant physiques que mentales. Traitements adaptés à chaque besoin.

Costa Rica avec Auberge Hacienda AltaGracia & The Well — des rituels locaux de guérison à l'argile bleue à la gastronomie biologique sur une surface de 20 000 mètres carrés de bien-être. L'intimité, le luxe et le confort sont au rendez-vous.

Suède avec The Luminaire — Se laisser tenter par des thérapies de désintoxication et d'eau froide entièrement naturelles, guidées par des experts de Wim Hoff, pour relancer les cellules et l'endurance des performances.

Maldives avec Joali Being — Sur la seule île Bien-Etre au monde, pour découvrir les quatre piliers de l'être Joali : l'esprit, la peau, le microbiome et l'énergie.

Matteo Atti, Directeur Marketing, VistaJet a déclaré : "Mieux voler, c'est mieux vivre, et l'avantage d'un vol privé ne doit pas se limiter à la seule vitesse du vol. Dans notre quête d'excellence, nous avons recherché tous les moyens d'améliorer l'esprit et le corps des personnes qui volent avec nous. En utilisant nos ressources, nos connaissances et notre réseau, nous pouvons réellement soutenir nos membres, en particulier ceux qui passent beaucoup de temps dans les airs. Lorsque le vol fait partie de votre vie ou de votre routine professionnelle, nous voulons nous assurer qu'il s'agit d'un moment qui apporte une valeur ajoutée. C'est pourquoi nous avons conçu le Wellness World program".





