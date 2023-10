Volotea a célébré son 55 millionième passager

Article publié le 17 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne a franchi cette étape symbolique 12 ans après sa création.

Volotea a annoncé avoir passé le cap des 55 millions de passagers transportés. Cette étape a été passée 12 ans après la création de la compagnie. La passagère qui est donc la gagnante s'est vu offrir un an de voyage avec la compagnie aérienne dont elle pourra profiter avec ses proches. Ce prix à été remis le jeudi 28 septembre à l’Aéroport de Strasbourg.

Carlos Muñoz, PDG et fondateur de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons franchi la barre des 55 millions de passagers sur notre réseau, marquant ainsi une étape cruciale dans notre expansion en France, notre marché phare en Europe. Notre présence renforcée joue un rôle clé dans la connectivité des capitales régionales européennes, notamment en Alsace, et nous restons déterminés à faciliter l'accès au voyage pour tous en reliant directement les petites et moyennes villes. Par ailleurs, 90% de nos clients nous recommandent car nous avons à cœur d’offrir la meilleure expérience de voyage possible."

Lucie Charteau, 55 millionième passagère a déclaré : "Mon expérience avec Volotea est extrêmement positive. J'ai eu la chance de voyager plusieurs fois avec cette compagnie, et à chaque fois, elle a su répondre à mes attentes. En ce qui concerne ce prix, je suis très touchée car voyager est l'un de mes objectifs pour 2024, et j'apprécie énormément les destinations qu'ils proposent. Pour cette occasion, j'ai également eu la chance de voyager dans le cockpit pendant le vol à destination de Strasbourg aux côtés des pilotes. C'était un moment unique pour lequel je garde un souvenir mémorable."

Sur le même sujet