Volotea renforce son offre au départ de Lyon

Article publié le 23 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie ouvre deux nouvelles routes vers le Portugal et la Grèce.

Volotea a annoncé qu'elle allait renforcer son offre depuis Lyon en offrant à sa clientèle de nouvelles possibilités de voyage en direction de Porto et Kalamata.

Volotea fait de Lyon sa 3ème base en Europe en termes de sièges, 2 ans après son ouverture. Elle annonce aujourd’hui 2 nouvelles destinations :

Porto, Portugal : cette nouvelle ligne sera proposée dès le 12 avril 2024 avec deux vols par semaine, les lundis et vendredis jusqu’en octobre 2024 avec plus de 21 000 sièges disponibles.

Kalamata, Grèce : opérée à partir du 17 avril 2024 et à raison d’un vol par semaine le mercredi. Cette route sera disponible jusqu’en octobre 2024 avec plus de 10 000 sièges.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de ces nouvelles liaisons aériennes au départ de Lyon vers la Grèce et le Portugal. Nous nous efforçons de continuellement élargir les possibilités de voyage pour nos passagers. Ces nouvelles destinations reflètent notre volonté de renforcer le développement et la connectivité entre les capitales régionales européennes. Cette annonce renforce l’offre présentée début octobre présentant 4 nouvelles routes ! Nous sommes impatients de vous dévoiler de nouvelles destinations."

Pierre Grosmaire, Directeur Commercial et Marketing d’Aéroports de Lyon a déclaré : "Les destinations portugaises et grecques séduisent toujours autant au départ de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry. Le lancement par VOLOTEA des lignes vers Porto et Kalamata apporte un choix supplémentaire appréciable pour nos passagers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les équipes de VINCI Airports à l’Aéroport de Lyon travaillent de concert avec VOLOTEA pour développer une offre de voyage au plus proche des besoins des passagers."





