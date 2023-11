Air France-KLM et GOL signent un accord en vue de développer et renforcer leur partenariat commercial

Article publié le 5 novembre 2023 par David Dagouret

Le partenariat commercial initié en 2014 est prolongé pour 10 ans, prévoyant une exclusivité réciproque sur les flux de trafic entre l’Europe et le Brésil.

Air France-KLM et GOL Linhas Aéreas Inteligentes ont signé, le 26 octobre dernier, un accord visant à prolonger et renforcer leur partenariat commercial pour les 10 prochaines années. Dans le cadre de cet accord, les deux parties consentent mutuellement à l’exclusivité sur les liaisons entre l’Europe et le Brésil et renforcent ainsi leur coopération commerciale. Ceci se traduira par de meilleures opportunités de correspondances, une expérience client améliorée, et plus d’avantages pour leurs clients respectifs.

Initialement établi en 2014 pour une durée de 5 ans, ce partenariat commercial entre Air France-KLM et GOL a déjà été renouvelé en 2019. Il couvre plus de 99 % de la demande entre le Brésil et l’Europe. Aujourd’hui, un client sur cinq se rendant au Brésil sur Air France ou KLM continue son voyage sur un vol en correspondance assuré par GOL. Au total, plus de deux millions de passagers ont bénéficié de ce partenariat depuis son lancement.

Dans le cadre du renouvellement de leur partenariat, Air France, KLM et GOL continueront d’investir dans l’amélioration de l’expérience client en vue d’offrir un produit toujours plus homogène. Les clients bénéficieront d’un réseau optimisé entre l’Europe et le Brésil, couvrant plus de 80 destinations européennes, 45 destinations au Brésil et prochainement, de nouvelles destinations en Amérique Latine. L’accord prévoit par ailleurs l’élargissement des accords de partage de codes, le renforcement des actions commerciales conjointes ainsi que de meilleurs avantages pour les clients au travers des programmes de fidélisation Flying Blue d’Air France-KLM et SMILES de GOL.

Cette collaboration renforcée se traduira également par une extension des activités de maintenance fournies à GOL par Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFIKLME&M), avec le support des moteurs CFM56 et LEAP de la compagnie brésilienne.

Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM, a déclaré : "L’Amérique du Sud - et plus particulièrement le Brésil - est l’un des marchés les plus stratégiques pour Air France-KLM. Le partenariat historique entre Air France-KLM et GOL a joué un rôle majeur dans notre capacité à proposer une offre complète et diversifiée à nos clients sur ces destinations. Forts de ce que nous avons déjà réalisé, nous sommes très heureux de prolonger et d’approfondir ce partenariat exclusif pour 10 années supplémentaires. Ce nouvel accord nous permettra de mettre en œuvre les améliorations structurelles nécessaires pour assurer la position de leader d’Air France-KLM et de GOL entre le Brésil et l’Europe."

Celso Ferrer, Directeur Général de GOL, a déclaré : "Notre partenariat avec Air France-KLM a apporté de très nombreuses améliorations et avantages à l’ensemble de nos clients et repose sur la confiance et une estime réciproque. Nous sommes fiers de célébrer cette nouvelle décennie de partenariat, qui couronne une longue et fructueuse histoire, incluant des éléments essentiels tels que la maintenance aéronautique. Je réaffirme l’engagement total de GOL dans le soutien et l’aide au renforcement des routes entre le Brésil et l’Europe et nous n’avons aucun doute sur le fait qu’Air France-KLM soit le meilleur partenaire pour y parvenir. "





