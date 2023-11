Aircalin fête son 40e anniversaire

Article publié le 27 novembre 2023 par David Dagouret

Aircalin fête cette année ses 40 ans. La compagnie aérienne de Nouvelle-Calédonie a été créée en 1983. A l'occasion de son anniversaire, Aircalin adopte depuis le 24 novembre une nouvelle signature "La Nouvelle Calédonie c'est notre nature".

Cette signature, déclinée pour les marchés Nouvelle-Calédonie (Vivre le monde, c’est notre nature) et étrangers (New Caledonia it’s in our nature), sera déployée dans le cadre d’une campagne de marque qui portera l’engagement d’Aircalin en faveur d’une activité davantage respectueuse des hommes et de la nature.

Un film sera également diffusé jusqu'au 15 décembre. Il a été réalisé en Nouvelle-Calédonie, sur un texte écrit en collaboration avec le producteur Walla Prod et le slameur calédonien Passil Swamo. Ce texte est porté par le slam de Paul Wamo et une musique originale signée Walla Prod.

Intitulé Une fleur dans le ciel, il bénéficiera d’une large diffusion (avions d’Aircalin, TV, cinéma, radios, réseaux sociaux, etc.) afin d’installer durablement la nouvelle signature.

Pour voir le film, cliquez sur l'image :

