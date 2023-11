AJET, anciennement AnadoluJet débutera ses vols en 2024

Article publié le 28 novembre 2023 par David Dagouret

AJET est une filiale de Turkish Airlines.

AnadoluJet a été créée en 2008 pour répondre aux besoins de transport aérien de l'Anatolie. Dès 2024, la compagnie mènera ses opérations sous le nom de "AJet Air Transportation Inc." en tant que filiale à part entière de Turkish Airlines, à partir de la fin du mois de mars 2024.

Lors d'un événement organisé au Turkish Technic Hangar de l'aéroport Sabiha Gökçen d'Istanbul, en présence des dirigeants de Turkish Airlines Inc., AJET a été officiellement lancée sous son nouveau nom.

La compagnie poursuivra ses opérations basées sur les aéroports d'Istanbul Sabiha Gökçen et d'Ankara Esenboğa à partir de la fin du mois de mars 2024.

Ahmet Bolat, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, a déclaré : "Conformément à nos objectifs pour les dix prochaines années, nous sommes fiers d'avoir entamé le processus de création de notre AJET. Les efforts et le dévouement que nous avons déployés pendant une longue période ont porté leurs fruits, et nous introduirons AJet dans le ciel à la fin du mois de mars 2024, avec le programme d'été. Nous sommes convaincus qu'AJet, sous son nouveau nom, deviendra un acteur important dans l'industrie de l'aviation à bas prix à l'échelle mondiale."





