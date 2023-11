Alsim fête ses 30 ans

Article publié le 8 novembre 2023 par David Dagouret

L'aventure de cette entreprise française a débuté en 1994.

Alsim a annoncé qu'en 2024, la société française, fêtera son 30e anniversaire. Ce fabriquant français est devenu l'un des principaux développeurs et fabricants de simulateurs de vol FNPTII, FNPTII MCC et AATD certifiés FAA et EASA.

L'aventure de cette entreprise a débuté en 1994 avec un concept consistant à créer et à proposer des appareils de formation au pilotage de pointe à des prix abordables.

Au cours de ces trois décennies, Alsim a enregistrés plus de 400 clients et a livrés 450 simulateurs certifiés dans 60 pays.

Jean-Paul Monnin, président-directeur général d'ALSIM, a déclaré : "Nous sommes ravis de célébrer notre 30e anniversaire. Au fil des ans, ALSIM s'est engagée à fournir des simulateurs de vol de pointe qui améliorent la formation des pilotes dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants de la confiance et du soutien continus de nos clients et de nos partenaires."