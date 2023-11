Christine Ourmières-Widener nommée Présidente-directrice générale d'Air Caraïbes

Article publié le 6 novembre 2023 par David Dagouret

Depuis le 1er novembre, elle a été nommée Présidente-directrice générale d’Air Caraïbes, et Présidente d’Air Caraïbes Atlantique, de French bee et de Hi line Cargo.

Au mois de juin 2023, le groupe Dubreuil annonçait l’évolution de la gouvernance de son pôle aérien, en nommant Paul-Henri Dubreuil - Président-directeur général du groupe familial éponyme - en qualité de Président de la société Groupe Dubreuil Aéro, succédant ainsi à son père Jean-Paul Dubreuil sur le pôle Aérien. Dans le même temps, Christine Ourmières-Widener était nommée Directrice du pôle Aérien du groupe Dubreuil et Directrice générale des entreprises Air Caraïbes, Air Caraïbes Atlantique, French bee et Hi line Cargo.

Après une phase de transition de quatre mois aux côtés de Marc Rochet, Christine Ourmières-Widener est nommée, à compter du 1er novembre 2023, Présidente-directrice générale de la société Air Caraïbes, et Présidente des sociétés Air Caraïbes Atlantique, French bee et Hi line Cargo.

Christine Ourmières-Widener a déclaré: "Je suis honorée de prendre le relais de Marc Rochet en tant que Présidente des entreprises du pôle aérien du groupe Dubreuil. Son bilan de plus de 20 ans est impressionnant. Sous son mandat, le pôle aérien du Groupe a pris un magnifique envol. La nouvelle gouvernance a de nombreux projets et une vision moderne et dynamique L’aviation traverse aujourd’hui une période de défis importants et complexes sur lesquels nous avons un rôle important à jouer. Relever ces challenges avec nos équipes et continuer de multiplier les succès du pôle aérien du groupe Dubreuil sera ma priorité."

Paul-Henri Dubreuil, Président-directeur général de groupe Dubreuil et Président de Groupe Dubreuil Aéro a déclaré : "Le calendrier de l’évolution de la gouvernance du pôle aérien du Groupe est respecté et Christine Ourmières-Widener prend comme prévu la présidence de nos deux compagnies aériennes après quatre mois intenses à la tête de l’Opérationnel. Je suis personnellement ravi de ces premiers mois en binôme avec Christine et j’espère que nous formerons, à notre tour, une équipe efficace comme celle formée précédemment par mon père et Marc pendant ces vingt dernières années."





