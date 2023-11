Conair ouvre un centre de formation des pilotes de bombardiers d'eau à l'aéroport de Nimes

Article publié le 14 novembre 2023 par David Dagouret

Le Centre d'Excellence sera équipé de 2 simulateurs de vol "full-flight" pour former et certifier les pilotes européens du monde entier, et de 4 simulateurs tactiques immersifs pour former à la lutte aérienne contre les incendies de forêt dans des conditions réalistes.

L’ensemble du groupe Conair et Franck Proust, Président de Nîmes Métropole ont annoncé un partenariat dans le domaine de la lutte aérienne contre les incendies de forêts. Cette collaboration marque une étape décisive dans le développement du territoire et renforce une nouvelle fois la position de Nîmes en tant que Hub européen de Sécurité civile.

La société Conair est située au Canada, en Colombie-Britannique, à Abbotsford. Spécialisée dans l’exploitation et la modernisation des avions de lutte contre les incendies et les services aériens de lutte contre les incendies, elle dispose d’une flotte de 70 appareils opérés essentiellement sur le continent Nord-américain. Le groupe emploie 350 personnes et connait très bien la France puisqu’elle fournit des avions et des services à la Sécurité Civile depuis des décennies.

Conair, en tant que leader du domaine de la lutte aérienne contre les incendies, va ainsi établir un Centre international d'Excellence pour la Formation des Pilotes de Bombardiers d'Eau au sein de l'aéroport de Nîmes- Grande-Provence-Méditerranée. Ce nouveau centre, qui a reçu le soutien de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crises (DGSCGC), offrira des installations de pointe et une expertise de classe mondiale pour la formation des pilotes engagés dans la lutte contre les incendies de forêt.

Doté d’un budget initial jusqu’à 35 M€, le projet promet de renforcer l’expertise des pilotes européens, de stimuler l'économie locale et de renforcer la réputation internationale de Nîmes dans le domaine de la Sécurité civile et de la lutte contre les feux de forêt. Elle renforcera également la capacité de Conair à qualifier et former des pilotes pour répondre aux besoins croissants de lutte contre les incendies à travers le monde.

Situé à proximité immédiate de la base de Sécurité civile et du bâtiment B46 qui hébergera à partir de 2024 des activités d’innovation sur cette filière d’excellence, le projet de Conair (2100 m3 de bâtiment) sera bâti sur un terrain de près de 3.000m2 mis à disposition par Nîmes Métropole et apparaitra très vite comme la référence mondiale en la matière et comme un rouage de premier ordre du cluster de sécurité civile, qui est le projet de filière économique inscrit dans la LOPMI 2022-2028 se structurant sous l’impulsion de Nîmes Métropole autour de la base de la Sécurité civile.

Franck Proust Président de Nîmes Métropole a déclaré : "C'est avec une grande satisfaction que nous accueillons ce développement de CONAIR France à Nîmes. Cette collaboration renforce notre engagement envers la sécurité civile, la protection de l’environnement et le développement économique de notre région. Notre territoire est idéalement situé en Europe pour accueillir un centre de formation de cette envergure, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos amis canadiens et inaugurer ce projet structurant pour lancer ce qui sera sans nul doute une pierre importante du projet de Hub Européen de Sécurité civile à Nîmes."