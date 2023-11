Corsair fête le premier anniversaire de sa ligne Paris-Cotonou

Article publié le 23 novembre 2023 par David Dagouret

Cette ligne a été lancée le 08 novembre 2022.

Corsair a fêté le premier anniversaire de sa ligne entre Paris-Orly et Cotonou. Le vol inaugural de cette liaison a été effectué le 08 novembre 2022. Corsair proposait ainsi 3 fréquences par semaine pour desservir Cotonou au Bénin au départ de Paris. Un an plus tard, forte du succès de la ligne, la compagnie dessert désormais Cotonou à raison de 4 vols par semaine, les lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Parmi ces 4 vols, deux vols directs sont proposés les mercredi et dimanche depuis Paris vers Cotonou.

A l’occasion du premier anniversaire de la ligne Paris-Cotonou, les passagers des vols Corsair SS872 Paris-Cotonou et Cotonou-Paris, du 10 novembre 2023, ont bénéficié de plusieurs attentions spéciales : les passagers de la classe Business ont reçu lors de leur vol une sélection de macarons Ladurée, les passagers des classes Premium et Economy ont reçu un ballotin de chocolats Valrhona. Pour les classes Business et Premium, les trousses confort étaient personnalisées aux dates de l’événement. Enfin, un verre de Champagne Moutardier était offert à chaque client de la classe Economy.

Corsair célèbre le premier anniversaire de sa ligne Paris-Cotonou en proposant aux clients non-membres de son programme fidélité de bénéficier d’un bonus de 20 € pour toute souscription comprise entre le 13 novembre et le 31 décembre 2023 dans l’agence Corsair de Cotonou. Pour ses clients déjà membres du Club Corsair, chaque euro crédité est doublé, pour tout voyage sur la ligne Paris-Cotonou entre le 13 novembre et le 31 décembre 2023.

