Dubaï Airshow 2023 : SunExpress commande jusqu'à 90 Boeing 737 Max

Article publié le 13 novembre 2023 par David Dagouret

L'accord comprend 45 modèles 737-8 et 737-10 avec une option de 45 avions supplémentaires.

SunExpress, coentreprise de Turkish Airlines et Lufthansa, et Boeing ont annoncé aujourd'hui que la compagnie aérienne a passé une commande lors du salon aéronautique de Dubaï. La commande porte sur l'acquisition de 90 Boeing 737 Max. L'accord comprend 28 modèles 737-8 et 17 modèles 737-10, avec la possibilité d'acquérir jusqu'à 45 avions 737 MAX supplémentaires.

Ce nouvel engagement de SunExpress s'ajoute à la commande précédente de la compagnie pour 42 737-8, dont neuf ont déjà été livrés.

Max Kownatzki, PDG de SunExpress a déclaré : "S'appuyant sur le succès retentissant de notre stratégie dans la période post-pandémique, SunExpress est maintenant prête pour une nouvelle croissance afin de répondre à la demande du marché et d'obtenir une plus grande empreinte internationale. Au cours de la prochaine décennie, nous allons plus que doubler notre flotte, pour atteindre une flotte de 150 avions d'ici 2033. De plus, l'ajout du 737-10, le plus récent des avions 737 MAX avec jusqu'à 230 sièges, à notre flotte nous permettra de renforcer davantage notre capacité. SunExpress est bien positionnée pour l'avenir et développera son réseau avec une flotte d'avions plus économe en carburant et plus respectueuse de l'environnement, tout en continuant à jouer son rôle d'ambassadeur du tourisme en Turquie."

Stan Deal, président et CEO de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "L'engagement continu de SunExpress en faveur du 737 MAX témoigne de sa confiance dans la capacité de l'avion à répondre à la demande des voyageurs vers des destinations populaires en Turquie et au-delà. Le 737 MAX est un avion qui a fait ses preuves sur le réseau SunExpress, offrant une efficacité énergétique et une fiabilité inégalées."





