Dubaï airshow 2023 : Egyptair commande des Airbus A350

Article publié le 14 novembre 2023 par David Dagouret

La compagnie égyptienne a commandé 10 exemplaires de l'A350-900.

Lors du deuxième jours du salon aéronautique de Dubaï, la compagnie aérienne, Egyptair, a annoncé la commande de 10 Airbus A350-900. Ces appareils auront une capacité de 340 sièges chacun. Ils seront équipés de moteurs Rolls-Royce XWB Trent.

Yehia Zakaria, président-directeur général d'Egyptair a déclaré : "Egyptair est un partenaire clé d'Airbus au Moyen-Orient et en Afrique. Nous sommes très fiers de ce partenariat qui vise à faire progresser l'industrie aéronautique. Nous nous concentrons sur l'amélioration de notre flotte afin d'adopter certains des avions les plus modernes disponibles. "

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et responsable d'Airbus International a déclaré : "Une fois livré, l'A350-900 sera l'avion phare d'Egyptair. L'ajout du gros-porteur le plus moderne et le plus efficace au monde à la flotte de la compagnie contribuera à élargir son offre, en ouvrant de nouvelles opportunités, notamment dans l'ouest des Etats-Unis et en Extrême-Orient."





