Dubaï airshow 2023 : Emirates a commandé des Airbus A350 supplémentaires

Le 16 novembre dernier, la compagnie aérienne a signé une commande de 15 Airbus A350-900 supplémentaires.

Emirates a signé une commande de 15 A350-900 supplémentaires au salon aéronautique de Dubaï la semaine dernière, portant sa commande totale à 65 appareils.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président-directeur général de la compagnie aérienne et du groupe Emirates, a déclaré : "Les A350-900 viendront compléter notre flotte et nous sommes heureux d'annoncer de nouvelles commandes pour ce type d'appareil. Nous prévoyons de déployer nos A350 pour desservir toute une série de nouveaux marchés, y compris des missions long-courriers pouvant aller jusqu'à 15 heures de vol au départ de Dubaï. Nous travaillerons en étroite collaboration avec Airbus et Rolls-Royce pour nous assurer que nos appareils offrent la meilleure efficacité opérationnelle et la meilleure expérience de vol possibles à nos clients. Les commandes d'Emirates cette semaine sont toutes soigneusement planifiées pour soutenir notre croissance future et la vision économique de Dubaï définie par HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. L'expérience Emirates est souvent la première expérience de Dubaï pour les visiteurs - et nous voulons qu'elle soit la meilleure."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus, a déclaré : "Cet accord marque une nouvelle étape importante dans la relation de longue date entre Emirates et Airbus. Une relation fondée sur la recherche de l'innovation, de l'efficacité et de l'excellence opérationnelle. Tout comme l'A380 s'est imposé au cœur des opérations d'Emirates, nous sommes tout aussi fiers de ce que fera l'A350 dans les années à venir."

