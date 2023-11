Dubaï airshow 2023 : Ethiopian Airlines commande 11 Airbus A350 supplémentaires

Article publié le 16 novembre 2023 par David Dagouret

La compagnie ethiopienne exploite actuellement une flotte de 20 Airbus A350-900.

Ethiopian Airlines a signé un protocole d'accord avec Airbus pour l'acquisition de 11 Airbus A350-900 supplémentaires. Ce dernier accord porte à 33 exemplaires de l'A350 dans le carnet de commande d'Ethiopian pour l'Airbus A350 dont quatre A350-1000.

Ethiopian Airlines exploite actuellement une flotte de 20 Airbus A350-900.

La signature du protocole d'accord a eu lieu au salon aéronautique de Dubaï, en présence de M. Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, et de M. Christian Scherer, directeur commercial et chef de la division internationale d'Airbus.

M. Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous engager pour 11 Airbus A350-900. En tant que compagnie aérienne axée sur le client, nous sommes particulièrement enthousiastes à l'égard de cette flotte qui offre un confort supplémentaire aux passagers grâce à des caractéristiques telles que la cabine la plus silencieuse de sa catégorie et l'éclairage d'ambiance. Nous tenons à élargir notre flotte en acquérant des appareils de dernière technologie afin d'offrir à nos chers passagers une expérience à bord à la fois pratique et mémorable".

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus, a déclaré : "Ethiopian Airlines est un excellent exemple de la manière dont on peut exploiter les valeurs exceptionnelles de l'A350 pour les voyages long-courriers, en jouant sur les avantages de la position géographique unique de l'Ethiopie, qui offre les liaisons les plus rapides entre la Chine et l'Amérique latine. Nous sommes ravis de renforcer la flotte d'Ethiopian Airlines et de poursuivre ainsi les excellentes relations que nous avons nouées ensemble."





Sur le même sujet