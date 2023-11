Finnair Cargo fait un pas de plus vers la production d'énergie autonome

Article publié le 5 novembre 2023 par David Dagouret

Finnair Cargo s'apprête à passer à une production d'énergie entièrement autonome en novembre.

Ces derniers mois, Finnair Cargo a installé 1 790 panneaux solaires supplémentaires sur le toit de son COOL Nordic Cargo Hub à l'aéroport d'Helsinki en Finlande. Ils s'ajoutent aux 1 200 panneaux installés lors de la construction du terminal et fournissent suffisamment d'énergie les jours ensoleillés pour alimenter l'ensemble de l'espace de fret et fournir un surplus d'énergie aux autres installations de Finnair.

Après la modernisation du parc solaire de COOL, les panneaux produisent l'équivalent de 37 % de sa consommation annuelle d'électricité. Par temps ensoleillé, le terminal est totalement autosuffisant en termes de production d'électricité et l'excédent de production sera acheminé vers d'autres installations de Finnair.

Le terminal ouvert en 2018, a été conçu en tenant compte des principes de durabilité. Outre les panneaux solaires qui fournissent une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement du terminal, l'efficacité opérationnelle et la gestion des déchets ont été soigneusement planifiées.

En outre, Finnair installe également 645 panneaux solaires sur le toit d'un hangar utilisé pour la maintenance des avions. L'installation de ces panneaux solaires fait partie du programme de développement durable de Finnair en cette année de centenaire de la compagnie.

Gabriela Hiitola, Vice-Présidente Senior de Finnair Cargo, a déclaré : "Avec cet ajout, le COOL Nordic Cargo Hub sera la troisième plus grande unité de production d'énergie solaire en Finlande. Au niveau maximum, la centrale solaire peut produire plus de 1,1 MW crêtes, ce qui fait plus que tripler notre production. Il est clair que l'industrie de l'aviation attend toujours de grandes solutions pour réduire les émissions des vols et nous continuons à travailler pour des opérations plus durables dans tous les domaines."

