Hainan Airlines reprend sa liaison Chongqing-Paris

Le vol inaugural sera lancé le 28 novembre prochain à raison d'un vol par semaine.

Hainan Airlines a organisé une conférence de presse à l'hôtel Yuzhou de Chongqing dans l'après-midi du 22 novembre pour annoncer la reprise du service de vol direct entre Chongqing et Paris. Le vol inaugural devrait partir de l'aéroport international Jiangbei de Chongqing à 2 h 30, heure de Pékin, le 28 novembre, et atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris à 7 h 20, heure de Paris, le même jour.

La liaison Chongqing-Paris sera assurée en Boeing 787. Les vols aller-retour partiront de Chongqing tous les mardis avec les horaires suivants :

HU717 départ de Chongqing à 02h30, arrivée à Paris à 07h20

HU718 départ de Paris à 11h30, arrivée à Xhongqing à 05h00 +1

À ce jour, Hainan Airlines a lancé ou repris plus de 30 liaisons internationales et régionales aller-retour au départ de 10 villes, dont Pékin, Chongqing, Changsha, Dalian, Guangzhou, Haikou, Shenzhen, Shanghai, Taiyuan et Xi'an.

