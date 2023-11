Hi Fly élargit sa flotte avec deux Airbus A330-200 supplémentaires

Article publié le 28 novembre 2023 par David Dagouret

Ces deux appareils sont immatriculés 9H-HFJ et 9H-HFK.

Hi Fly, spécialiste de la location d'avions avec équipage opérant dans le monde entier, a élargi sa flotte avec l'ajout de deux Airbus A330-200 enregistrés sous les numéros 9H-HFJ et 9H-HFK.

Les deux A330-200 présentent les mêmes caractéristiques et offrent une capacité de 269 passagers. La configuration de la cabine est composée de deux classes avec 18 sièges en classe affaires et 251 en classe économique.

Le siège de la classe affaires a espace de 78 pouces pour les jambes et une inclinaison à plat. Cette classe est équipée d'un système de réglage motorisé pour les appui-têtes, les dossiers, les appuis-jambes et l'inclinaison du siège. Elle dispose d'un contrôle lombaire, d'une ceinture de sécurité abdominale, d'un réglage électrique et mécanique et d'un massage électrique divisé en cinq zones, chacune dotée de deux moteurs.

Les passagers de la classe économique bénéficient également d'un espacement confortable de 32 pouces, dans la limite de l'espace disponible.

Hi Fly exploite une flotte d'avions Airbus composée d'un A321 (CS-TRJ), quatre A340 (9h-TQY, 9H-SUN, 9H-SOL, 9H-TQZ) et six A330 (9H-TQP, 9H-HFA, 9H-HFG, 9H-HFH, 9H-HFJ, 9H-HFK).

Antonios Efthymiou, PDG de Hi Fly a déclaré : "Nous sommes ravis d'ajouter ces deux nouveaux Airbus A330-200 à notre flotte existante. Ils complètent parfaitement notre portefeuille et nous permettront d'offrir une gamme encore plus large d'options pour répondre à la demande croissante de nos services dans le monde entier."





