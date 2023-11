ITA Airways reçoit son premier Airbus A321neo

Article publié le 16 novembre 2023 par David Dagouret

L'appareil est loué auprès de la société Air Lease Corporation.

ITA Airways a pris livraison de son premier Airbus A320neo pris en location auprès de la société Air Lease Corporation. La cérémonie de livraison a eu lieu depuis les installations d'Airbus à Hambourg.

L'Airbus A321neo d'ITA Airways est immatriculé EI-HXA, msn 11561 et porte comme nom "Massimiliano Rosolino". La cabine de l'appareil est configurée en trois classes avec 12 sièges en classe affaires, 12 en premium economy et 141 en classe économie. ITA Airways exploite actuellement 81 appareils d'Airbus dont des A220, A320neo, A330neo et des A350.

