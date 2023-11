Les nouvelles attentions gastronomiques d’Air France

Article publié le 7 novembre 2023 par David Dagouret

Dès novembre 2023, Air France dévoile de nouveaux menus en cabines La Première et Business long-courrier.

Au départ de Paris, ce sont désormais les grands chefs étoilés français Emmanuel Renaut et Anne-Sophie Pic qui réalisent des mets d’exception pour les clients d’Air France, aux côtés des chefs pâtissiers Meilleurs Ouvriers de France Angelo Musa et Philippe Urraca.

Au départ du monde, Air France poursuit également le développement de ses collaborations d’exception. Pour la première fois, la compagnie propose de nouvelles recettes signées par Jean-Charles Brédas. Le chef signe ainsi l’ensemble de la carte de la cabine Business au départ de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin, Cayenne ainsi que sur les vols du réseau régional Caraïbes de la compagnie. En 2023, Jean-Charles Brédas est ainsi le 18ème chef à collaborer avec Air France.

Pour élaborer ces menus, les chefs travaillent en collaboration avec Servair, leader mondial de la restauration aérienne, avec des produits frais, locaux et variant en fonction des saisons. Dans une approche responsable, les viandes, volailles, produits laitiers et œufs composant chaque menu sont d’origine française et les poissons sont issus de la pêche durable au départ de Paris. Par ailleurs, dans chaque cabine de voyage, des menus végétariens sont systématiquement proposés sur tous les vols de la compagnie.

Emmanuel Renaut et Angelo Musa en cabine La Première au départ de Paris

À bord de ses suites La Première, Air France propose à chaque client une offre gastronomique digne des plus grands restaurants. Élue « meilleure restauration à bord en première classe » lors des Skytrax World Airline Awards 2023, Air France confie à compter de novembre sa nouvelle carte à Emmanuel Renaut. Amoureux du terroir savoyard, le chef trois étoiles et Meilleur Ouvrier de France partage sa cuisine de montagne entre produits locaux et terroir français. Emmanuel Renault a concocté au total huit plats à découvrir au fil des prochains mois, dont par exemple une volaille fermière confite aux champignons et son mille-feuille de légumes, souvenir de son concours du MOF 2004, ou encore un crémeux de légumes racines, champignons de Paris, cèpe et Beaufort, produit phare de la cuisine savoyarde.

Côté desserts, c’est Angelo Musa, doté d’une technique unique, qui vient apporter une touche sucrée aux menus de cette cabine. Quatre desserts de haut vol sont à découvrir prochainement parmi lesquels le baba mangue, agrumes et cognac ou le chocomûre, mêlant la puissance d’un chocolat noir pur vénézuélien et les notes acidulées d’une mûre sauvage.

Emmanuel Renaut a déclaré : "La nature est une source d’inspiration aussi infinie que fragile. Ma cuisine raconte une histoire, celle de la simplicité, de la gourmandise et du réconfort. C’est ce que j’ai voulu transmettre aux passagers Air France."

Anne-Sophie Pic et Philippe Urraca en cabine Business au départ de Paris

En cabine Business long-courrier, Anne-Sophie Pic réalise de nouvelles créations culinaires pour les clients d’Air France. La cheffe trois étoiles signe cette saison huit menus à découvrir à bord, parmi lesquels un suprême de volaille à la lie de saké révélant la puissance des ingrédients japonais associés aux produits du terroir français ou encore un panais rôti – légume oublié remis à l’honneur – au beurre d’aneth et curry associé avec la noix de Grenoble.

Pour la première fois, Air France confie également à un grand chef pâtissier la signature des desserts proposés en cabine Business. C’est ainsi Philippe Urraca, Meilleur Ouvrier de France, qui propose un Opéra, une Forêt Noire ou encore un Entremets yuzu pour finaliser cette dégustation en plein ciel.

Anne-Sophie Pic a déclaré : "Pour les clients d’Air France, j’ai créé des recettes uniques en mettant en valeur des produits de notre terroir français. Je les ai travaillés en jouant sur l’association de saveurs inédites et de la puissance des goûts."

Jean-Charles Brédas en cabine Business au départ des Antilles, de la Guyane et sur le réseau régional Caraïbes

Depuis le 1er novembre 2023, la compagnie propose également de nouveaux mets signés par le chef martiniquais Jean-Charles Brédas en cabine Business sur les vols au départ des Antilles (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin) et de la Guyane (Cayenne) vers Paris ainsi que sur les vols du réseau régional Caraïbes reliant Cayenne à Fort-de-France, Pointe-à-Pitre à Miami et Pointe-à-Pitre à Montréal. Le chef a imaginé pour Air France pas moins de douze mets inédits proposés à bord au fur et à mesure des prochains mois comme par exemple un risotto crémeux au lait de coco, pois d’Angole – produit incontournable de la Caraïbe – amandes et giraumon, ou encore un filet de mérou rôti, accompagné de choucroute de papaye croquante, sauce verte et cubes de dachine. Pour chaque recette, le chef a pris soin de favoriser les produits locaux et de saison, en accord avec les standards de la compagnie.

Jean-Charles Brédas a déclaré : "Ma cuisine est une pensée. J’ai créé des recettes simples, avec les produits du terroir, révélateurs de mon identité créole et métissée, une cuisine qui allie plaisir gustatif et visuel : une rencontre Terre et Mer."





