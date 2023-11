Les premiers vols d'Emirates avec du carburant durable d’aviation autorisés à décoller au départ de Dubaï

Article publié le 14 novembre 2023 par David Dagouret

Le premier d’entre eux est le vol EK 412 à destination de Sydney, le 24 octobre dernier.

Les premiers vols Emirates alimentés avec du carburant durable d’aviation (SAF-Sustainable Aviation Fuel) fourni par Shell Aviation ont décollé de l'aéroport international de Dubaï (DXB).

Le premier d’entre eux est le vol EK 412 à destination de Sydney, le 24 octobre dernier. Shell a en effet fourni 1,1 million de litres de SAF mélangé, destiné à être utilisé par la compagnie aérienne à Dubaï. Cette toute première livraison de SAF à Emirates a permis d'effectuer un certain nombre de vols au cours des dernières semaines.

Le mélange de SAF fourni par Shell pour le système de ravitaillement de l'aéroport DXB était composé de 40 % de SAF pur et de 60 % de carburant Jet A-1 conventionnel. Les caractéristiques chimiques de ce mélange sont identiques à celles d’un carburant conventionnel, permettant ainsi leur injection dans les infrastructures d’avitaillement de l'aéroport et leur utilisation par les moteurs de l'ensemble de la flotte d'Emirates, sans qu'aucune modification ne soit nécessaire.

Tim Clark, président d'Emirates Airline, a déclaré : "Nous allons de l'avant avec des mesures proactives pour permettre des vols plus durables aujourd'hui et à l'avenir, et l'alimentation des vols avec du SAF à partir de notre hub de Dubaï n'est qu'une des mesures que nous avons prises pour réduire les émissions et aider concrètement nos clients à minimiser leur propre empreinte carbone. La route est encore longue, et nous espérons que notre partenariat avec Shell Aviation incitera d'autres producteurs à combler les lacunes de l'offre et à rendre le SAF facilement disponible dans les grands hubs comme Dubaï, ainsi que dans d'autres escales de notre réseau."

Jan Toschka, président de Shell Aviation, a déclaré : "Emirates et Shell collaborent depuis longtemps et nous sommes ravis de poursuivre cette aventure ensemble pour permettre l'utilisation du SAF dans les Émirats arabes unis. Cette toute première livraison de SAF à Emirates à Dubaï est un exemple de ce qui peut être réalisé lorsque les différents maillons de la chaîne de valeur de l'aviation commerciale s'unissent. Nous espérons que cette étape importante inspirera d'autres progrès dans l'adoption du SAF dans l'ensemble de l'industrie aéronautique des Émirats arabes unis ainsi que dans l'ensemble de la région."





Sur le même sujet