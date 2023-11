Livre : Forteresses volantes sur Le Mans

Article publié le 5 novembre 2023 par David Dagouret

Ce livre de Stéphane Robine, propose de suivre le destin de quatre équipages américains de B-17 de la 8e USSAF qui se sont écrasés en 1943 dans l'Orne et la Sarthe.

Le 4 juillet 1943, jour de l’Independence Day, quatre équipages américains de la 8e USAAF sont portés manquants à l’issue d’une mission de bombardement des usines Gnome et Rhône, près du Mans (Sarthe). Leurs B-17 "forteresses volantes" s’écrasent à Belfonds (Orne), La Coulonche (Orne), Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) et Poillé-sur-Vègre (Sarthe), victimes de la défense allemande. On déplore seize tués, tandis que vingt-quatre rescapés connaissent des fortunes diverses : cinq sont faits prisonniers sur-le-champ ou dans les jours qui suivent, trois échappent momentanément à la capture alors que des habitants les ont déjà aidés. Finalement, seize franchissent les Pyrénées, mais l’un d’eux meurt au cours de cette épreuve.

Ce livre propose de suivre leur destin à l’aide d’archives françaises, britanniques, américaines et allemandes, dans une approche renouvelée par une mise en perspective globale : le déroulement d’une mission de bombardement ; l’expérience de guerre vécue par des équipages sous le feu de l’ennemi et contraints d’abandonner leur B-17 en perdition ; le processus de l’aide et du sauvetage des rescapés par les habitants et par la Résistance, depuis leur point de réception sur la terre ferme jusqu’à leur passage de la frontière espagnole ; la réaction allemande à cette situation, qui provoque sanctions, arrestations et déportations ; la reconnaissance et les hommages rendus aux victimes et aux survivants depuis la fin du conflit.

L'auteur, Stéphane Robine, est historien de formation. Il s’est spécialisé sur la Résistance en Normandie, les filières d’évasion d’aviateurs alliés et travaille actuellement sur les premiers réseaux de Résistance sous l’angle du contre-espionnage.

Forteresses volantes sur Le Mans est composé de 272 pages et est parue en 2023 par les éditions Charles Corlet.