Norse Atlantic Airways atterrit en Antarctique

Un Boeing 787 de la société norvégienne a atterri pour la premier en Antarctique.

Le 17 novembre 2023, en collaboration avec l’Institut Polaire Norvégien, Norse Atlantic Airways, a effectué le premier atterrissage de l'histoire d'un Boeing 787 Dreamliner, immatriculé LN-FNC, baptisé "Everglades", sur l'aérodrome de Troll (QAT), en Antarctique.

Dirigée par Norse Atlantic Airways et mandatée par l'Institut Polaire Norvégien et Aircontact, le plus important courtier aérien scandinave, cette mission a eu pour but de transporter du matériel de recherche et des scientifiques vers la station de recherche isolée de Troll en Terre de la Reine Maud.

À bord du vol N0787, des scientifiques de l'Institut polaire norvégien et d'autres pays, à destination de différentes stations en Antarctique, et 12 tonnes de matériel de recherche essentiel pour l'exploration du Pôle Sud.

Parti d'Oslo le 13 novembre, le Dreamliner a fait une escale au Cap, en Afrique du Sud, avant de partir pour vers l’Antarctique à 23h03 mercredi, et d'effectuer un atterrissage sur l'aérodrome de Troll.

L'Antarctique est dépourvu de pistes d'atterrissage conventionnelles goudronnées ; c'est pourquoi Norse Atlantic Airways a atterri sur une piste de " glace bleue" de 3 000 mètres de long et 60 mètres de large, à l'aérodrome de Troll. L'Institut polaire norvégien exploite la station de recherche située à Jutulsessen en Terre de la Reine Maud, à environ 235 kilomètres de la côte.

Bjørn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "C'est un grand honneur pour toute l'équipe de Norse d'avoir réussi l'atterrissage du premier 787 Dreamliner. L’exploration étant un véritable état d’esprit chez Norse, nous sommes particulièrement fiers de participer à cette mission essentielle et inédite. C'est un hommage à l’expertise technique de nos pilotes et à notre équipage hautement qualifiés et entraînés, ainsi qu'à nos avions Boeing à la pointe de la technologie."

Camilla Brekke, directrice de l'Institut polaire norvégien, a déclaré : "L'aspect le plus important réside dans la réduction de l’impact environnemental que nous pouvons obtenir en utilisant des avions modernes et de grande taille de ce type pour Troll. Cela peut contribuer à réduire les émissions globales et l'empreinte écologique de la recherche en Antarctique. L'atterrissage d'un avion de cette taille offre de toutes nouvelles possibilités pour la logistique à Troll, ce qui contribuera également à renforcer la recherche norvégienne en Antarctique."

Paul Erlandsson, Field Service Representative chez Boeing, a déclaré : "Le 787 Dreamliner se distingue par son exceptionnelle efficacité énergétique, qui permet d'effectuer un vol aller-retour entre Le Cap et l'Antarctique sans ravitaillement en carburant. Cela permet non seulement d'assurer des rotations rapides, mais aussi de préserver l'environnement en éliminant les difficultés logistiques liées au transport, au stockage et à la manipulation du carburant en Antarctique. Associé à l'impressionnante capacité de chargement de 150 mètres cubes de l'avion, répartie sur trois soutes, et à un système de chargement de fret conçu pour faciliter la manipulation des palettes et des conteneurs, le Dreamliner répond parfaitement aux exigences de cette mission."

Daniel Carey, courtier aérien et porte-parole d'Aircontact, a déclaré : "Nous participons à des missions en Antarctique depuis des années. La capacité de chargement considérable du Dreamliner en fait un avion idéal pour ces vols."

